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ABD'de teknoloji devlerinin tekelleşmesine karşı yasa hazırlığı

ABD Temsilciler Meclisi ülkedeki e-ticaret ve teknoloji devlerinin tekelleşmesinin önüne geçmek için yasa hazırlıyor. Şirketleri bölmeye yönelik yasaya her iki parti de destek veriyor.

13 Haziran 2021 Pazar 18:03
ABD'de teknoloji devlerinin tekelleşmesine karşı yasa hazırlığı
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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyeleri, Amazon, Google gibi teknoloji devlerini "dizginlemeye" yönelik yasa tasarısı önerdi.

Söz konusu yasa, teknoloji devlerini şirketlerini ikiye bölmek ya da bazı ürün ve hizmetlerini elden çıkarmak zorunda bırakabilir.

YASA BİR ENDÜSTRİYİ YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR

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Yasanın kabul edilmesinin, ABD'nin en zengin şirketlerini büyük ölçüde değiştirebileceği ve etkinliklerini hayatın her yönünde gösteren bir endüstriyi yeniden şekillendirebileceği belirtiliyor.

Amazon, Google, Apple, Facebook gibi teknoloji devleri hem ABD hem Avrupa'da bulundukları sektörleri tekelleştirmekle eleştiriliyor.

CEO'LAR İFADE VERMİŞTİ

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, daha önce Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade vermişti.

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