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ABD'de suçsuz yere hapis yatan kişiye 1,3 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Michigan eyaletinde suçsuz yere 26 yıl hapis yatan bir kişiye 1,3 milyon dolar (7,2 milyon lira) tazminat ödenecek.

ABD'de suçsuz yere hapis yatan kişiye 1,3 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Michigan eyaletinde suçsuz yere 26 yıl hapis yatan bir kişiye 1,3 milyon dolar (7,2 milyon lira) tazminat ödenecek.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:19
ABD'de suçsuz yere hapis yatan kişiye 1,3 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Michigan eyaletinde suçsuz yere 26 yıl hapis yatan bir kişiye 1,3 milyon dolar (7,2 milyon lira) tazminat ödenecek.

Savcı Dana Nessel, yaptığı açıklamada, 1985 yılında kasten yangın çıkararak karısı ve iki kızının ölümlerine sebep olmaktan 1986-2012 yıllarında hapis yatan 61 yaşındaki David Gavitt'in suçsuz olduğunun anlaşıldığını belirtti.

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Yeni araştırmalar ışığında Gavitt'in kasten yangın çıkardığıyla ilgili kanıtın artık güvenirliğinin kalmadığını ifade eden Nessel, Gavitt'e suçsuz yere 26 yıl hapis yattığı için 1,3 milyon dolar tazminat ödeneceğini kaydetti.

Hiçbir sistemin mükemmel olmadığını ifade eden Nessel, Gavitt'in topluma yeniden uyumunun kolay olmadığını, masum olduğu halde bu kadar süre hapis yatan birine tazminat verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Michigan eyaletinde suç işlemediği halde hapse mahkum olanlara hapiste geçirdikleri her bir yıl için 50 bin dolar tazminat ödenebiliyor. 

Gavitt'in eşi ve iki kızı, 1985'te Ionia'daki evlerinde çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Yangında yaralanan Gavitt haftalarca tedavi edilmişti. Gavitt, eşinin ve kendisinin sigara kullandığını, yangının kazara çıktığını belirtmişti.

 

Son Güncelleme: 16.08.2019 12:47
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Suçsuz Yere Hapis Yatan Kişiye 13 Milyon Dolar Tazminat
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