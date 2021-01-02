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ABD'de sokaklar savaş alanına döndü!

Yeni yılın ilk gününde ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösteri düzenlendi. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

02 Ocak 2021 Cumartesi 09:00
ABD'de sokaklar savaş alanına döndü!
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ABD'nin Portland kentinde yeni yılın ilk gününde göstericiler yine sokaklardaydı. Polis şiddetini protesto eden göstericiler polis ekipleriyle çatıştı. 

Kalabalık bir grup gösterici, Oregon eyaletinin Portland kentindeki federal mahkeme yakınlarında bir araya geldi. Polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan grup, slogan atarak ilerledi.

Polis şiddet uyguladı

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Polisin ikazlarına rağmen göstericiler dağılmadı. Bunun üzerine polisin biber gazı ve plastik mermi kullanması tansiyonu yükseltti.

Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Öfkeli göstericiler dükkanların camlarını kırdı.

Portland polisi, göstericilerin kendilerine molotof kokteyli attığını, bazı eylemcilerin federal mahkeme ve Adalet Merkezi'ne havai fişek fırlattığını söyledi.

Gösteriler Mayıs ayından beri sürüyor

Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeniyle Mayıs 2020 tarihinden bu yana, Portland kentinde gösteriler düzenleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Abd Protesto
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