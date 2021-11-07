ABD'de sırtlanlarda ilk kez koronavirüse rastlandı

Ulusal Veteriner Hizmetleri Laboratuvarlarından yapılan açıklamada, Denver Hayvanat Bahçesi'ndeki birçok aslanın hastalandığı söylendi.

Açıklamada, bunun üzerine hayvanat bahçesindeki hayvanlardan örnekler alındığı ve incelendiği belirtildi.

Sırtlanlarda ilk kez rastlandı

İncelemelerin ardından hayvanat bahçesindeki 2 sırtlan, 11 aslan ve 2 kaplana COVID-19 teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada, bu durumun sırtlanlar da bir ilk olduğu vurgulandı.

Hayvanat Bahçesi'nden sırtlanların durumuyla ilgili yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ngozi ve 23 yaşındaki Kibo'nun hastalığı hafif geçirdikleri belirtildi.

Sırtlanların şarbon ve kuduz gibi hastalıklara oldukça dirençli olduğu kaydedilen açıklamada, COVID-19'u da en kısa zamanda atlatmalarının beklendiğine değinildi.

Başka hayvanlarda da var

Açıklamada, hayvanat bahçesinde son dönemde COVID-19'a yakalanan başka hayvanların da olduğu ve bunlardan bazılarının tamamen iyileştiği bazılarının da durumunun iyiye gittiğine işaret edildi.

Denver Hayvanat Bahçesi, 450 türden 3 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.