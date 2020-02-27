banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114433
ALTIN
326.041
DOLAR
6.1611
STERLİN
7.9636
EURO
6.7252
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:40
ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
banner337

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, silahlı bir kişinin çevreye ateş açtığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın da ihtihar ettiği aktarıldı.

Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

banner317
Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump ölü sayısını 5 olarak açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Amerikan medyasının ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 7 kişinin öldüğü bilgisinden farklı olarak Trump, söz konusu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trump, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Abd Silahlı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı
Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı
Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık alamadı!
Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık alamadı!
Ilımlı muhalifler stratejik öneme sahip Serakib'i geri aldı
Ilımlı muhalifler stratejik öneme sahip Serakib'i geri aldı
Avrupa'da iki ülkede daha koronavirüs tespit edildi
Avrupa'da iki ülkede daha koronavirüs tespit edildi
Suudi Arabistan, tüm umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu
Suudi Arabistan, tüm umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu
Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 2 bin 800'e yaklaştı
Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 2 bin 800'e yaklaştı
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Hocalı Katliamının Kurbanları Bakü'de Anılıyor
Hocalı Katliamının Kurbanları Bakü'de Anılıyor
Nijerya Geçen Sene Film Ve Müzikten 104 Milyon Dolar Kazandı
Nijerya Geçen Sene Film Ve Müzikten 104 Milyon Dolar Kazandı
Lübnan'ın Akdeniz'deki Petrol Ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları Yarın Başlıyor
Lübnan'ın Akdeniz'deki Petrol Ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları Yarın Başlıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim