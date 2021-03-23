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ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybetti.

23 Mart 2021 Salı 09:50
ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü
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Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü

Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu bir polis de hayatını kaybetti. Saldırıda polis dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.

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ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü

Boulder Police Departmanı Şefi Kerry Yamaguchi, yaralanan saldırganın gözaltında oluğunu ve tedavi edildiğini açıkladı.

ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü

Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDde Silahlı Saldırı
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