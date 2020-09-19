banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.518
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7719
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

ABD'de Polis Çiftin Evine Silahla Saldıranların Yakalanması İçin 20 Bin Dolar Ödül

ABD'nin New Jersey eyaletinde polis çiftin evine silahla saldıranların yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi temin edenlere 20 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:50
ABD'de Polis Çiftin Evine Silahla Saldıranların Yakalanması İçin 20 Bin Dolar Ödül
banner337
banner351

ABD'nin New Jersey eyaletinde polis çiftin evine silahla saldıranların yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi temin edenlere 20 bin dolar ödül verileceği açıklandı.
New Jersey Valisi Phill Murphy, 15 Eylül'de evlerinde izinli olan polis çifte yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Murphy, "Bu iğrenç eylemin sorumlularını bulmalı ve onları adalete teslim etmeliyiz." ifadesini kullandı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 3 kişi olduğu zannedilen saldırganların yakalanmasına ve yargılanmasına yardımcı olacak her türlü bilgiyi temin edenlere 20 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. 

banner341
Camden İlçe Polis Departmanından yapılan açıklamada, polis çift yeni doğan bebekleriyle evlerindeyken, sokaktan geçen bir araçtan 7 el ateş açıldığı ve 6 kurşunun eve isabet ettiği kaydedilmişti.
Polis çift, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Öte yandan, geçen hafta sonu, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis aracına yapılan silahlı saldırıda iki polisin ağır yaralandığı belirtilmiş, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Polisler şayet ölürse, katil hızlı bir yargılamayla idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadelerini kullanmıştı.
 

banner360
Son Güncelleme: 19.09.2020 11:59
Anahtar Kelimeler:
ABDnin New Jersey Eyaleti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Kovid-19 Yorumu:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Kovid-19 Yorumu: "sağlık Bakanlığının Açıkladığı İstatistikler Endişe Verici"
Çin'den Abd'nin Tiktok Ve Wechat Yaptırımlarına Karşı
Çin'den Abd'nin Tiktok Ve Wechat Yaptırımlarına Karşı "güvenilmez Şirket Ve Kişiler" Listesi Adımı
Ab, Rumlar Yüzünden Belarus’a Yaptırım Uygulayamayabilir
Ab, Rumlar Yüzünden Belarus’a Yaptırım Uygulayamayabilir
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 30 Milyon 698 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 30 Milyon 698 Bini Aştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 657 Bini Aştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 657 Bini Aştı
ABD'deki Halk Bankası Davasında Avukatlar, Davanın Düşmesi Talebinde Bulundu
ABD'deki Halk Bankası Davasında Avukatlar, Davanın Düşmesi Talebinde Bulundu
ABD'de Başkan Trump İle FBI Direktörü Arasında “Antifa“ Anlaşmazlığı
ABD'de Başkan Trump İle FBI Direktörü Arasında “Antifa“ Anlaşmazlığı
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
AB, Türkiye İle Diyaloğu Tercih Ediyor
AB, Türkiye İle Diyaloğu Tercih Ediyor
Hollanda, Suriye'de İşlenen Suçlar İçin Esed Rejimine Nota Verdi
Hollanda, Suriye'de İşlenen Suçlar İçin Esed Rejimine Nota Verdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim