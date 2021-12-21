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ABD'de omicron varyantı vakaların yüzde 73'ünde tespit edildi

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı, vakaların yüzde 73'ünde tespit edildi.

21 Aralık 2021 Salı 10:30
ABD'de omicron varyantı vakaların yüzde 73'ünde tespit edildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, omicronun ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığı bildirildi.

Omicronun, New York bölgesi, Güneydoğu, Orta Batı ve Pasifik Kuzeybatı eyaletlerindeki vakaların yüzde 90'ında görüldüğü kaydedilen açıklamada, varyantın ülke genelindeki vakaların yüzde 73'ünde saptandığı belirtildi.

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Açıklamada, omicronun delta ve diğer varyantları geride bırakarak ülkedeki baskın varyant haline geldiği ifade edildi.

CDC verilerine göre, ABD'de geçen hafta 650 binden fazla omicron vakası tespit edildi. Kasım sonuna kadar vakaların yüzde 99,5'i delta varyantıydı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, yeni rakamların diğer ülkelerde de görülen omicron varyantı artışını yansıttığını belirterek, "Bu rakamlar şaşırtıcı değil." dedi.

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Son Güncelleme: 21.12.2021 10:45
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