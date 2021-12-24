banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
94 kişi, DP’ye katıldı
DP'ye yeni katılımlar
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Tatar: “Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
“Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
banner405

ABD'de Omicron kaynaklı günlük vaka artışı, Delta dönemindeki artışı geçti

ABD’de son bir haftadaki günlük ortalama Kovid-19 vaka artışının, virüsün Delta varyantının en fazla etkisini gösterdiği yaz aylardaki artışı geçtiği belirtildi.

24 Aralık 2021 Cuma 09:30
ABD'de Omicron kaynaklı günlük vaka artışı, Delta dönemindeki artışı geçti

Washington Post’un derlediği verilere göre, Omicron varyantına bağlı ülkedeki son 7 günün ortalama vaka artışının 168 bin 981 olduğu kaydedildi.
Gazetede, Delta varyantı vakalarının tavan yaptığı yaz aylarında günlük ortalama vaka artışının ise en fazla 165 binde kaldığına dikkat çekildi.
İlk verilerin, Omicron varyantının önceki Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu gösterdiğine işaret edilen haberde, kasımda hastanelere kaldırılan kişi sayısı 46 bin iken, şu an 70 bine yakın olduğunun da altı çizildi.

banner341
CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre dün Omicron'un ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği duyurulmuştu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.

 

banner360
Son Güncelleme: 24.12.2021 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te feribot yangınında en az 30 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te feribot yangınında en az 30 kişi hayatını kaybetti
BM: 2022'de 22 milyon Etiyopyalı insani yardıma ihtiyaç duyacak
BM: 2022'de 22 milyon Etiyopyalı insani yardıma ihtiyaç duyacak
Belçika'da akıl almaz olay
Belçika'da akıl almaz olay
106 ülkede Omicron vakası tespit edildi
106 ülkede Omicron vakası tespit edildi
Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
FDA'dan Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı
FDA'dan Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı
Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Omicron dalgası önlenemeyebilir
Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Omicron dalgası önlenemeyebilir
Zararlı balıkları korkutmak için yeni yöntem: Robot balık
Zararlı balıkları korkutmak için yeni yöntem: Robot balık
İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi
İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi
Toplu koala ölümlerine hayvan zulmü suçlaması
Toplu koala ölümlerine hayvan zulmü suçlaması

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim