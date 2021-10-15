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ABD'de Moderna'nın üçüncü dozunun onaylanması tavsiye edildi

ABD'de Federal Gıda ve İlaç Dairesi danışma kurulu, Moderna'nın iki dozluk koronavirüs aşısını olan bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü aşının tavsiye edilmesine oy birliğiyle onay verdi.

15 Ekim 2021 Cuma 08:45
ABD'de Moderna'nın üçüncü dozunun onaylanması tavsiye edildi

ABD'de Moderna aşısının destekleyici dozuyla ilgili araştırma verilerini incelemek üzere toplanan Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, aşının üçüncü dozunun ikinciden altı ay sonra yalnızca 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun buldu.

Moderna aşısının üçüncü dozunun 50 mikrogramlık yarım doz olmasının yeterli olduğu açıklandı.

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Kimlere uygulanacağı haftaya CDC'de karar verilecek

Bağışıklık sistemi hastalıkları bulunan kişilerin 100 mikrogramlık tam doz aşı olması uygun görüldü.

FDA'nın, aşıya kurulun tavsiyesi yönünde resmen onay vermesi durumunda aşının hangi kesimlere yapılacağına, gelecek hafta toplanması beklenen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurulu karar verecek.

Geçen ay FDA ve CDC, 65 yaş üstü ve riskli durumda bulunanlar için Pfizer/BionTech aşısının üçüncü dozuna onay vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDModerna
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