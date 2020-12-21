ABD'de Moderna aşısının dağıtımına başlandı

Üretimin yapıldığı Mississippi eyaletine bağlı Memphis'teki merkezden eyaletlere dağıtılması planlanan 5,9 milyon aşı dozu kutuları kargoya yüklendi.

Moderna'nın COVID-19 aşı dozlarının gün sonuna kadar sağlık merkezlerine ulaşması bekleniyor.

Yarından itibaren de aşılar sağlık çalışanlarına ve bakımevlerindeki yaşlılara uygulanacak.

ABD'de onay alan ikinci aşı oldu

ABD ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı olmuştu.

Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Moderna'nın COVID-19 aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.

FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfızer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı için onay vermişti. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.