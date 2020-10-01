banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1153
ALTIN
472.782
DOLAR
7.6954
STERLİN
10.0234
EURO
9.0517
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin anketleri
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin...
Esnaf ve ev sahipleri önce aynaya baksın!
Esnaf ve ev sahipleri önce...
Son 10 gün gelecek 10 yılın rehberi
Son 10 gün gelecek 10...
Tatar'ın korkudan ödü koptu
Tatar'ın korkudan ödü koptu
banner376

ABD'de milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen Trump-Biden tartışmasının yankıları sürüyor

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk kez karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışması, yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:06
ABD'de milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen Trump-Biden tartışmasının yankıları sürüyor
banner337
banner351

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk kez karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışması, yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat aday Biden, Cleveland kentinde düzenlenen canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı.

Nielsen isimli reyting ölçüm merkezinin açıkladığı verilere göre, Biden ve Trump'ın ilk kez karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışması ABC, CBS, NBC ve Fox kanalları üzerinden yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.

Trump ve 2016'daki Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın tartışmasında bu 4 kanalın 45,3 milyon izleyiciye ulaştığı dikkate alındığında, bu yılki tartışmanın reytinglerinde yüzde 36 düşüş olduğu belirtildi.

Ancak dün geceki tartışmanın milyonlarca kişi tarafından online kanallardan da takip edildiğine dikkat çeken analistler, toplamda tartışmanın geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlendiğini belirtti.

TARTIŞMA İÇİN "KAOS" YORUMLARI YAPILDI 

ABD'de canlı yayın tartışması sonrası analistlerin birleştiği ortak görüş, tartışmanın bir "kaba tavırlı" ve "kaos" havası içinde geçmesi oldu. 

Missouri Üniversitesi Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Mitchell McKinney, The Hill internet sitesi için yaptığı değerlendirmede, "Dün geceki tartışma, tarihimizdeki en kaotik ve saldırı yüklü canlı yayın tartışması oldu." ifadesini kullandı. 

Öte yandan canlı yayından sonra yapılan kamuoyu yoklamalarında Trump ve Biden'ın oylarında ciddi oynamalar olmazken, analistler de bu tartışmanın seçmen davranışını değiştirmesini beklemediklerini vurguladı.

Tartışma sırasında Başkan Trump'ın gergin tavırları dikkati çekerken, Biden'ın da rakibine karşı sarf ettiği, "yalancı, palyaço, Putin'in köpeği, kapa çeneni" sözleri tartışma konusu oldu.

banner341
Öte yandan sık sık Biden'ın sözünü kesen Trump'ın programın moderatörü Fox News sunucusu Chris Wallace'a dönerek, "Sanırım Biden ile değil, seninle tartışıyorum, ama sorun yok, şaşırmadım." dediği dakikalar da gecenin ilginç anlarından oldu. 

TRUMP'IN "BEYAZ IRKÇILIĞI" KINAMAMASI TEPKİ ÇEKTİ 

Analistler ayrıca Trump'ın konuşmada sadece ateşli destekçilerine hitap eden konuşmalar yapmasını eleştirirken, banliyölerde yaşayan ve azınlık seçmene yönelik mesaj veremediğini ifade etti. 

Biden beklenenin aksine sükunetini muhafaza ederken, mesajlarını genellikle Trump'ın yüzüne bakmadan kameralara yönelerek verdi. 

Gecenin en dikkat çeken anlarından birisi de Trump'ın "Proud Boys" gibi "beyaz ırkçı" grupları kınamak yerine, "Proud Boys, geri durun ve hazırda bekleyin. Ama birileri artık Antifa konusunda bir şey yapmalı." sözleri de tartışmaları beraberine getirdi. 

TRUMP VE BIDEN ATIŞMAYA TWİTTER ÜZERİNDEN DEVAM ETTİ 

Trump, tartışmanın ardından ilk olarak kendisinin tartışmada hem Biden hem de Wallace ile karşı karşıya geldiğini gösteren bir görsel paylaştı. 

Sabah saatlerinde de tartışmaya ilişkin paylaşımlarına devam eden Trump, "Radikal sol da dahil kimse Uykucu Joe'un lider olmasını istemiyor. Biden, dün gece Bernie Sanders'a "kaybeden" olarak seslenerek ona saygısızlık etti." ifadesini kullandı. 

Trump, Biden'ın tartışmada "Kanun ve Nizam" sloganından hiç bahsetmediğini savundu. Biden ise Trump'ın bu tweetini alıntılayarak, "Irkçı söylemlerin yeter artık Donald. Yolda yanlış yerden dönene kadar bir tane bile kenar mahalle tanımazdın." karşılığını verdi. 

Öte yandan Biden, Ohio'da gazetecilere yaptığı açıklamada dün akşamki tartışmaya ilişkin, "Bu ulusal bir utançtı." yorumunu yaptı.

(AA/RU/ŞEB)
 

banner360
Son Güncelleme: 01.10.2020 14:22
Anahtar Kelimeler:
TrumpBiden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araştırma: Trump, Kovid-19 Konusunda Yanlış Bilgilendirmede Dünyada
Araştırma: Trump, Kovid-19 Konusunda Yanlış Bilgilendirmede Dünyada "en Büyük Tek Kaynak"
Ab Liderler Zirvesi
Ab Liderler Zirvesi
Ab, Brexıt Tasarısı Nedeniyle İngiltere'ye Karşı Yasal Süreç Başlattı
Ab, Brexıt Tasarısı Nedeniyle İngiltere'ye Karşı Yasal Süreç Başlattı
Belçika'da Yeni Hükümet Yemin Ederek Göreve Başladı
Belçika'da Yeni Hükümet Yemin Ederek Göreve Başladı
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın topçu bataryalarını imha etti
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın topçu bataryalarını imha etti
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 95'e çıktı
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 95'e çıktı
Neymar'ın İspanyol Maliyesine 34 milyon Euro borcu var
Neymar'ın İspanyol Maliyesine 34 milyon Euro borcu var
Irak'ta Erbil Havalimanı Ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Irak'ta Erbil Havalimanı Ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
ABD Malezyalı Şirketten Palm Yağı Alımını Durdurdu
ABD Malezyalı Şirketten Palm Yağı Alımını Durdurdu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim