ABD'de Mahkemeden Bayer Ve Basf'e 265 Milyon Dolarlık Ceza

ABD'NİN MİSSİOURİ EYALETİNDEKİ CAPE GİRARDEAU MAHKEMESİ JÜRİSİ, ZARARLI OTLARA KARŞI KULLANILAN VE ALMAN KİMYA ŞİRKETLERİ BAYER İLE BASF TARAFINDAN ÜRETİLEN ZİRAİ İLACIN ÜRÜNLERİNE ZARAR VERDİĞİ İDDİASIYLA ŞİRKETLERİ DAVA EDEN ÇİFTÇİYİ HAKLI BULDU

JÜRİ, BAYER VE BASF'NİN ABD'Lİ ŞEFTALİ ÜRETİCİSİ BİLL BADER'A 15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT VE 250 MİLYON DOLAR PARA CEZASI ÖDEMESİNE KARAR VERDİ

Alman ilaç ve kimya şirketleri Bayer ile BASF, zirai tarım ilacı nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü iddia eden bir çiftçinin açtığı davada toplam 265 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edildi.

ABD'li şeftali üreticisi Bill Bader'in, komşu tarım arazilerinde zararlı otlara karşı kullanılan ve Bayer ile BASF tarafından üretilen "dicamba" ilacının buharlaşarak kendi arazisindeki ürünlere de zarar verdiği iddiasıyla açtığı davada jüri kararını açıkladı.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Cape Girardeau mahkemesi jürisi, ABD'li şeftali üreticisi Bill Bader'ın Alman kimya şirketlerine karşı açtığı ve 3 hafta süren davada çiftçiyi haklı buldu.

Jüri, Bayer ve BASF'nin ABD'li şeftali üreticisi Bader'a 15 milyon dolar tazminat ve 250 milyon dolar para cezası ödemesini kararlaştırdı.

BAYER KARARA İTİRAZ EDECEK

Alman şirketi Bayern, jüri kararının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu sonucu "hayal kırıklığı" ile karşıladıklarını ve karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Şirketin ürünlerinin zarara neden olduğuna ilişkin yeterli kanıtı olmadığının ifade edildiği açıklamada, "Şirket olarak zararlı otların temizlenmesine yönelik çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesi için düzenli yatırımlar ve paydaşlarımızla ortaklıklar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bayer'in 2018'de 63 milyar dolara devraldığı ABD'li tarımsal biyoteknoloji firması Monsanto tarafından zararlı otlara karşı üretilen bir başka ilacın da kansere yol açtığı iddiasıyla dava açılmıştı.

(AA/ID/HA)

