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ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü

ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü

31 Ocak 2019 Perşembe 15:20
ABD'de 'Kutup Girdabı': En az 8 kişi öldü


New York, 31 Ocak 19 : ABD'nin Ortabatı eyaletlerini vuran ve "Kutup Girdabı" adı verilen aşırı soğuk hava dalgası en az 8 kişinin ölümüne, bazı şehirlerde yaşamın durmasına yol açtı.
Chicago'da hava sıcaklığı -30 dereceye, Kuzey Dakota'da da -37'ye düştü. Kuzey Dakota'daki Grand Forks bölgesinde -54 derecelik sıcaklık kaydedildi. Dondurucu soğuklar 250 milyon ABD'liyi etkiledi.
Ülkede 90 milyon kişinin -17 derece ya da altını göreceği belirtiliyor.
Büyük Göller Bölgesi'nden New England'a kadar kar yağışı bekleniyor. Wisconsin eyaletinde 60 santimetre, Illinois'de de 15 santimetre kalınlığında kar yağışı bekleniyor.
Ülkenin ortabatısındaki Wisconsin, Michigan ve Illinois eyaletlerinde, hatta Derin Güney adı verilen normalde daha sıcak Alabama ve Mississippi eyaletlerinde dondurucu hava nedeniyle acil durum ilan edildi.
Chicago, soğuk havadan en çok etkilenen şehirlerden biri. Ulusal Hava Durumu Hizmetleri NWS, böyle aşırı soğuklarda, dışarıda sadece 10 dakika kalınması halinde bile soğuk ısırması olabileceği uyarısı yaptı.
ABD'nin iç kesimlerindeki 20 milyon kişinin bu haftasonuna dek -28 derece ya da daha altında sıcaklıklar görmesi bekleniyor.
SOĞUK GÜNLÜK YAŞAMI NASIL ETKİLİYOR?
10 eyalette posta dağıtımı durduruldu, yüzlerce okul, kolej ve üniversitede eğitime ara verildi.
Wisconsin eyaletinde, kamyonlarda donması nedeniyle bira dağıtımı durduruldu.
Iowa eyaletinde yetkililer, halka dışarı çıkmaları durumunda "derin nefes almamaları ve mecbur kalmadıkça konuşmamaları" tavsiyesinde bulundu.
Ortabatı eyaletlerindeki çiftçiler, hayvanlarını soğuktan korumak için önlemler almaya başladı.
80 bin evsizin yaşadığı Chicago'da "ısınma merkezleri" kuruldu.
Dondurucu soğuklar Kanada’da da ender olaran ilan edilen ‘tehlikeli’ hava durumu uyarılarının yapılmasına yol açtı.
Bilimadamları, iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarının daha çok yaşanmasına neden olduğunu belirtiyor.
 

Son Güncelleme: 31.01.2019 19:14
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