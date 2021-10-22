ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ağustos ve eylülde salmonella (bakteri) tespit edilen 650 kişiden 129'unun hastaneye yattığını, vakaların önemli bölümünün Texas ve Oklahoma eyaletlerinde görüldüğünü duyurdu.

Salgının Meksika'nın Chihuahua şehrinden ağustosta ithal edilen beyaz ve kırmızı soğanlardan kaynaklandığı tespit edildi.

Bağırsak sistemini etkileyen Salmonella bakterisi, vücut direncini düşürerek ishal, ateş ve kusmaya neden oluyor. Bakteri, su veya dışkı teması gerçekleşmiş gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşabiliyor.

Uzmanlar, bakteriyi yok etmek için özellikle tavuk gibi gıdaların yüksek ısıda en az 10 dakika pişirilmesini öneriyor.