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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD'nin Louisiana eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD'nin Louisiana eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

07 Şubat 2020 Cuma 06:52
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Jackson Parish Şerifi Andy Brown, basına yaptığı açıklamada Mississippi'nin Jackson kentinden kalkan Cessna tipi küçük uçağın Chatham'ın kuzeyinde düştüğünü bildirdi.
Uçakta bulunan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirten Brown, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. 

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Son Güncelleme: 07.02.2020 09:59
Anahtar Kelimeler:
Abd Küçük Uçak Düştü
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