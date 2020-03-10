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ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti

ABD'de en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği New York'ta sayı 142'ye yükseldi.

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti

ABD'de en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği New York'ta sayı 142'ye yükseldi.

10 Mart 2020 Salı 08:13
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti
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 New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eyaletteki vaka sayısının 142'ye çıktığını duyurdu. 

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da iş yerine gitmek zorunda olmayanlara evlerinden çalışma çağrısında bulundu. De Blasio, bu şekilde toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın azaltılmasıyla virüsün yayılmasının engellenebileceğini söyledi.  

ABD genelinde Kovid-19'un görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

CALİFORNİA AÇIKLARINDAKİ YOLCU GEMİSİ VİRÜS NEDENİYLE OAKLAND LİMANI'NA DEMİRLEDİ

Öte yandan California eyaleti açıklarında bulunan ve 21 kişide Kovid-19 tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi aynı eyaletteki Oakland Limanı'na çekildi.

Oakland Limanı Sözcüsü Mike Zampa, yaptığı açıklamada, cuma günü 21 kişide Kovid-19 tespit edilen geminin bugün limana demirlediğini belirtti.

Gemideki durum odası yetkililerine maske dağıtıldığı ve tüm yolculara da kamaralarının kapıları açık olduğu müddetçe maske takmaları zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

Oakland Limanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, gemideki tüm yolcuların bugün tahliye edilmeyeceği belirtildi.

Tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderilecek. 

ABD KONGRESİNDE KOVİD-19 TELAŞI

ABD'de Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin önceki hafta düzenlediği, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı toplantıda bulunan bir kişide Kovid-19 çıkması Kongre üyelerini telaşlandırdı.

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Söz konusu kişinin kimliği henüz açıklanmazken, bu kişiyle toplantı sırasında tokalaşan Teksas Senatörü TedCruz, Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden Paul Gosar, Florida'yı temsil eden MattGaetz  ve Georgia'yı temsil eden DougCollins önlem amaçlı kendilerini karantinaya aldıklarını açıkladı. 

Öte yandan Gaetz'in, Trump'a Florida seyahatinde eşlik ettiği ve yaklaşık 1 saat önce aynı uçakla Washington'a döndüğü kaydedildi.

Söz konusu 4 Kongre üyesi yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarda, kendilerinde herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını ancak tedbir amaçlı böyle bir önlem aldıklarını vurguladı.

KAMBOÇYA'DA EĞİTİME KOVİD-19 ENGELİ

Kamboçya Başbakanı SamdechTecho Hun Sen, Kamboçyalı bir kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine SiemReap şehrindeki tüm devlet okullarının ve özel okulların geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Şinhua ajansının haberine göre, Hun Sen, Pursat bölgesindeki ulusal bir yolun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "(SiemReap şehrinde) 110'dan fazla okul kapandı." dedi.

Hun Sen, Khmer yeni yılı kutlamaları için nisanın ortasında Angkor Arkeoloji Parkı'nda düzenlenmesi planlanan AngkorSangkran festivalinin de iptal edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı MamBunheng, cumartesi SiemReap şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Kamboçyalı bir erkekte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını doğrulamıştı.

Kamboçya'da şimdiye kadar 2 Kovid-19 vakasına rastlandı. Ülkede 27 Ocak'ta virüs teşhisi konulan 60 yaşındaki Çinli bir erkek iyileşmesinin ardından tedavi gördüğü hastaneden 10 Şubat'ta taburcu edilmişti.

GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Hükümetin, Kovid-19'la ilgili oluşturulan resmi internet sitesi "https://stopcov.ge"de yer alan yazılı açıklamada, ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 15'e çıktığı belirtildi. 

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Son Güncelleme: 10.03.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
Abd Kovid-19
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