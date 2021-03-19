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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 539 bin 703'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1607 artarak 539 bin 703'e çıktı.

19 Mart 2021 Cuma 17:45
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 539 bin 703'e yükseldi
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1607 artarak 539 bin 703'e çıktı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 59 bin 763 artarak 29 milyon 668 bin 173'e yükseldi.
Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1607 artarak 539 bin 703'e ulaştı.
EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALİFORNİA'DA
California, 3 milyon 634 bin 807 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 745 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 994 binden fazla vakayla Florida izliyor.

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ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 200 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 262 ölümle New York ve 47 bin 25 ölümle Texas takip ediyor.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 115 milyon 730 bini geçtiğini duyurdu.
CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 75 milyon 495 binden fazla kişiye ilk doz, 40 milyon 981 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 780 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 514 binden fazla vakayla Hindistan geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 159 bini, Brezilya'da 287 bini geçti.
 

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Son Güncelleme: 19.03.2021 18:28
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