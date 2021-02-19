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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 770 artarak 505 bin 325'e çıktı.

19 Şubat 2021 Cuma 19:00
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 770 artarak 505 bin 325'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 980 artış ile 28 milyon 526 bin 513'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 770 artarak 505 bin 325'e çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 705 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 341 milyon 545 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 27 milyon 897 bin 356, hayatını kaybedenlerin sayısı 493 bin 138 olarak tespit edildi.

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EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALİFORNİA'DA

"Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de California eyaleti 3 milyon 499 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 586 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 849 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 48 bin 347 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 968 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 30 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 73 milyon 377 bini, toplam aşı yaptıranların ise 57 milyon 737 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 41 milyon 21 binden fazla kişiye ilk doz, 16 milyon 162 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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Son Güncelleme: 19.02.2021 22:56
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