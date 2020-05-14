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ABD'de koronavirüs sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımı artmış

ABD’de yapılan güncel bir araştırma, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde "yüksek stres" nedeniyle alkol ve uyuşturucu kullanımında artış olduğunu ortaya koydu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:00
ABD'de koronavirüs sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımı artmış
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Ülkenin birçok eyaletinde faaliyet gösteren "Recovery Village" isimli bağımlılık tedavi merkezlerinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 55'i geçen ay alkol tüketiminde, yüzde 36’sı ise uyuşturucu madde alımında artış olduğunu belirtti.

COVID-19 salgınının madde kullanımına etkilerini saptamak amacıyla ülke genelinde yapılan araştırma, toplamda katılımcıların yüzde 88’inin alkol, yüzde 37’sinin ise uyuşturucu madde kullandığını ortaya çıkardı.

Salgının en etkili olduğu eyaletlerde artış daha fazla

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Araştırma, New York ve New Jersey gibi salgından en çok etkilenen eyaletlerde alkol kullanımının daha çok arttığını da ortaya koydu.

Söz konusu eyaletlerden araştırmaya katılanların yüzde 67'si geçen ay alkol tüketiminin arttığını ifade etti.

Recovery Village’ın yayımladığı raporda, "Stres veya can sıkıntısı gibi yaşam koşullarıyla başa çıkmak için uyuşturucu veya alkol kullanmak, madde kullanım bozukluğuna yol açan bir alışkanlık haline gelebilir." uyarısında bulunuldu.

Araştırmaya katılanların eğlence amaçlı, acısını dindirmek veya günlük alışkanlıklar yüzünden alkol aldıklarını belirttikleri ifade edilen raporda, salgın döneminde bağımlılık tedavi merkezlerine yapılan yardım çağrılarında da artış gözlendiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD KoronavirüsAbd Alkol KullanımıAbd Uyuşturucu Kullanımı
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