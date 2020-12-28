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ABD'de korkutan uyarı: Henüz en kötüyü yaşamamış olabiliriz

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin koronavirüs salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" uyarısında bulundu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 10:15
ABD'de korkutan uyarı: Henüz en kötüyü yaşamamış olabiliriz
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ABD'nin önde gelen doktorlarından Fauci, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici." dedi. 

ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğuna dikkati çeken Dr. Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın "en karanlık günler" endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi.

ABD'nin COVID-19 salgınıyla mücadelede "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyaran Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir." dedi. 

Aralık ayında 63 binden fazla kişi öldü

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Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzmanlar ise Ocak 2021'in çok daha kötü olabileceği tahmininde bulunuyor.

ABD'de salgının kontrol altına alınabilmesi için tatil sezonunda seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen 1 milyondan fazla kişi hava yolu ile seyahat etti.

Ülkede şu ana kadar 340 binden fazla kişi COVID-19 yüzünden hayatını kaybederken, 19 milyonun üzerinde vaka görüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDUyarıDr. Anthony Fauci
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