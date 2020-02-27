banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113080
ALTIN
326.633
DOLAR
6.1673
STERLİN
7.9411
EURO
6.7473
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

ABD'de kaynağı belirlenemeyen Kovid-19 vakası görüldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco'da, kaynağı belirlenemeyen bir yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Yetkililer vakanın, hastalığın halk arasında kontrolsüz yayıldığının işareti olabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de kaynağı belirlenemeyen Kovid-19 vakası görüldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco'da, kaynağı belirlenemeyen bir yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Yetkililer vakanın, hastalığın halk arasında kontrolsüz yayıldığının işareti olabileceği uyarısında bulundu.

27 Şubat 2020 Perşembe 09:35
ABD'de kaynağı belirlenemeyen Kovid-19 vakası görüldü
banner337

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kaliforniya eyaletinde, yakın dönemde yurt dışına seyahat etmemiş veya bilinen başka bir hastayla temasta bulunmamış kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü bildirdi.
Merkezin açıklamasında, vakanın, hastalığın halk arasında kontrolsüz yayıldığının işareti olabileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, San Francisco şehrinin kuzeydoğusundaki Solano ilçesinde yaşayan hastanın Sacramento'da bir hastanede müşahede altına alındığı ve hastayla temas kurmuş kişilerin araştırıldığı ifade edildi.

banner317
Hasta, ABD'de görülen 60'ncı yeni tip koronavirüs vakası oldu. Ülkede daha önce tespit edilen 59 Kovid-19 vakasında, hastaların tamamı yurt dışına seyahat etmiş veya yurt dışına seyahat edenlerle yakın temasta bulunmuş kişilerdi.
ABD'de Kovid-19 bulaşan ilk 14 hasta, salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kenti ve çevresine seyahat etmiş kişiler ve eşleriydi. Ardından ABD hükümetinin Vuhan'dan tahliye ettiği ABD vatandaşları arasından 3, Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinden tahliye edilenler arasındaki 42 kişide de yeni tip koronavirüs görülmüştü.
 

banner335
Son Güncelleme: 27.02.2020 13:16
Anahtar Kelimeler:
Abd Kovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı
Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı
Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık alamadı!
Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık alamadı!
Ilımlı muhalifler stratejik öneme sahip Serakib'i geri aldı
Ilımlı muhalifler stratejik öneme sahip Serakib'i geri aldı
Avrupa'da iki ülkede daha koronavirüs tespit edildi
Avrupa'da iki ülkede daha koronavirüs tespit edildi
ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan, tüm umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu
Suudi Arabistan, tüm umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu
Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 2 bin 800'e yaklaştı
Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 2 bin 800'e yaklaştı
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Hocalı Katliamının Kurbanları Bakü'de Anılıyor
Hocalı Katliamının Kurbanları Bakü'de Anılıyor
Nijerya Geçen Sene Film Ve Müzikten 104 Milyon Dolar Kazandı
Nijerya Geçen Sene Film Ve Müzikten 104 Milyon Dolar Kazandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim