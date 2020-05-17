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ABD'de 'ilk vakanın tarihi daha erken olabilir' iddiası

ABD'nin Washington eyaletinde ilk koronavirüs vakasının şubatta değil, Aralık 2019'da ortaya çıkmış olabileceği iddia edildi.

17 Mayıs 2020 Pazar 09:15
ABD'de 'ilk vakanın tarihi daha erken olabilir' iddiası
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Seattle Times isimli yerel gazetenin haberine göre, ABD’de ilk COVID-19 vakalarının tespit edildiği Seattle'in Kirkland bölgesinin yakınında oturan ve geçen yılın sonunda hastalanan emekli hemşire Jean, kuru öksürük, vücut ağrıları ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterdiğini hatırlayarak nisan ayında test yaptırdı.

Vücudunda COVID-19'u atlatanlarda görülen antikora rastlanan 64 yaşındaki hemşire, "Hastalandığımda COVID-19'un ne olduğunu bile bilmiyordum. Aralık ayındaki hastalık belirtilerimden şüphelenerek test yaptırdım. Doktorum kan örneğimi inceledikten sonra salgınla ilgili zaman çizelgesinin yanlış olduğuna ikna oldu" dedi.

İhtimal güçlendi

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Snohomish Sağlık Dairesi sözcüsü Heather Thomas da aralık ayında belirti gösteren ve vücudunda antikor bulunan ikinci bir vakanın daha olduğunu belirtti ve bu vakaların raporlara COVID-19 olarak dahil edilmediğini hatırlattı.

Bu sonuçlar, ABD'de ilk vakanın bilinenin aksine daha erken tarihte ortaya çıktığı ihtimalini güçlendirdi.

Daha önce de benzer şekilde, ABD’de COVID-19 kaynaklı ilgili ilk ölümün Washington eyaletinde 26 Şubat'ta olduğu söylenmiş, ancak California’nın Santa Clara bölgesinde 6 Şubat'ta hayatını kaybeden iki kişinin nisan ayındaki otopsi raporlarında COVID-19’dan öldüğü tespit edilmişti.

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Son Güncelleme: 17.05.2020 08:23
Anahtar Kelimeler:
Ilk Koronavirüs Vakası
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