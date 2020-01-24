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ABD'de ikinci Koronavirüs vakası

ABD’nin Washington eyaletinde bir kişide koronavirüs (2019-nCoV) teşhis edilmesinin ardından ikinci vaka Illionis eyaletindeki Chicago kentinde görüldü.

ABD'de ikinci Koronavirüs vakası

ABD’nin Washington eyaletinde bir kişide koronavirüs (2019-nCoV) teşhis edilmesinin ardından ikinci vaka Illionis eyaletindeki Chicago kentinde görüldü.

24 Ocak 2020 Cuma 17:34
ABD'de ikinci Koronavirüs vakası

Illinois Halk Sağlığı Departmanından yapılan açıklamada, 60 yaşlarında Chicagolu bir kadında koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. 

Chicago'daki bir hastanede karantina altında tutulan hastanın, Aralık 2019'da salgının başladığı Çin’in Wuhan kentine gittiği ve 13 Ocak'ta da Chicago’ya döndüğü belirtildi.

Yetkililer, bu kişinin seyahat ederken semptom taşımadığı için virüsü yaydığını düşünmediklerini aktardı.

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Kuluçka süresinin iki hafta olabileceği belirtilen koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ABD’deki 22 eyalette 67 kişinin inceleme altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇİN'DEKİ SALGINDA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.

Son Güncelleme: 24.01.2020 21:35
Anahtar Kelimeler:
ABDde Ikinci Koronavirüs Vakası
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