banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
465.667
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8000
EURO
8.7481
Bir Kıbrıslının isyanı
Bir Kıbrıslının isyanı
Sapla samanı karıştırmayalım...
Sapla samanı karıştırmayalım...
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Zaman ilaç olamamış Asya
Zaman ilaç olamamış Asya
banner355

ABD'de İkinci Kez Kovid-19'a Yakalanan Gençteki Virüsün Genetik Dizilimi Farklı Çıktı

ABD'de yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) iki kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi. 

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:54
ABD'de İkinci Kez Kovid-19'a Yakalanan Gençteki Virüsün Genetik Dizilimi Farklı Çıktı
banner337
banner351

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) iki kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi. 
The Lancet dergisinin ön baskısında yer alan makaleye göre, Nevada'nın Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir hasta önce nisan ortasında, daha sonra mayıs sonunda olmak üzere iki kez Kovid-19'a yakalandı.
Nisan ayında Kovid-19 teşhisi koyulan hastanın, mart sonunda yeni tip koronavirüsle bağlantılı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi semptomlar hissetmeye başladığı belirtildi. 
Bilim insanları, 27 Nisan'a kadar iyileşen ve mayıs ayında Kovid-19 testi iki kez negatif çıkan hastanın, mayıs sonunda yeniden rahatsızlandığını, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu kaydetti. 

banner341
Hastanın akciğer filmi çekildikten sonra eve yollandığı ancak 5 gün sonra yeniden doktora gittiği ve kanında oksijen oranının düştüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan bu kişinin, oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu, kas ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Hastaya tekrar yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. 
Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyon sırasında alınan virüsün genetik dizilimini inceledi ve virüslerin birbirlerinden farklı olduğunu belirledi. 
Makalede hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edilirken vakanın, ikinci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serdiği vurgulandı. 
Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da Kovid-19'a ikinci defa yakalanan vakalar kayıtlara geçmişti.
 

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2020 15:41
Anahtar Kelimeler:
Nevadanın RenoKovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman Hükümetinden Belarus’taki Göstericilere Destek
Alman Hükümetinden Belarus’taki Göstericilere Destek
Avustralya’nın Turistik Bölgesinde 4,4 Metrelik Timsah Yakalandı
Avustralya’nın Turistik Bölgesinde 4,4 Metrelik Timsah Yakalandı
Ab'den Çok Uluslu Aşı Çalışması Covax'a Destek
Ab'den Çok Uluslu Aşı Çalışması Covax'a Destek
Filistin Başbakanı: “İsrail'e ait uçağın bugün Bae'ye inmesi bizi derinden üzmektedir“
Filistin Başbakanı: “İsrail'e ait uçağın bugün Bae'ye inmesi bizi derinden üzmektedir“
Fransa Ve Almanya'dan Türkiye İle Diyalog Mesajı
Fransa Ve Almanya'dan Türkiye İle Diyalog Mesajı
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 109 Kişi Hayatını Kaybetti
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 109 Kişi Hayatını Kaybetti
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko:
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "güncellenmiş Anayasa Değişikliği Taslağı Tartışmaya Açılacak"
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 25 Milyon 413 Bini Aştı
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 25 Milyon 413 Bini Aştı
Tayvan’da Uçurtma İplerine Takılan Çocuk 10 Metre Havalandı
Tayvan’da Uçurtma İplerine Takılan Çocuk 10 Metre Havalandı
Spacex, Arjantin'e Ait Yer Gözlem Uydusunu Uzaya Gönderdi
Spacex, Arjantin'e Ait Yer Gözlem Uydusunu Uzaya Gönderdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim