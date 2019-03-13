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ABD'de Hollywood yıldızları, çocuklarını üniversiteye sokmak için milyonlarca dolar rüşvet ödedi

ABD'de Hollywood yıldızları, çocuklarını üniversiteye sokmak için milyonlarca dolar rüşvet ödedi

13 Mart 2019 Çarşamba 09:22
ABD'de Hollywood yıldızları, çocuklarını üniversiteye sokmak için milyonlarca dolar rüşvet ödedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu 50 kişi, çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlanıyor.

Federal savcıları harekete geçiren skandalda ünlüler, CEO'lar ve zengin Amerikalılar çocuklarını Yale, Stanford ve Georgetown gibi ülkenin en prestijli üniversitelerine gönderebilmek için 10 milyonlarca dolar rüşvet verdi.

Boston eyaleti federal mahkeme kayıtlarına göre, 2011-2019 döneminde 50 kişi çocuklarının dünyaca ünlü bu okullara kabul edilmesi için danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptı.

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketi, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladı.

Yetkililer, danışmanlık şirketinin üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktu.

İşte rüşvet skandalında adı geçen Hollywood yıldızlarından bazıları:

Lori Loughlin ve giyim firması Mossimo'nun kurucusu eşi Mossimo Giannulli, iki kızlarının Güney Caroline Üniversitesine girmesi için 2016 ve 2017 yılında 500 bin dolar rüşvet ödedi. Ancak savcılar, çiftin kızlarının imtihana dahi girmediğini belirtti.

Desperate Housewives (Umutsuz Evkadınları) dizisinde oynayan Felicity Huffman da rüşvetle kendi çocuğunu üniversiteye gönderen ünlülerden. Huffman, 2017 yılında büyük kızı adına üniversite giriş sınavına bir başkasının sokulması için 15 bin dolar rüşvet verdiği belirtildi. Felicity Huffman, aynı planlamayı ikinci kızı için de yapmakla suçlanıyor.

Butik pazarlama firması sahibi ve "The Today Show", "The Oprah Winfrey Show" ve "The View" gibi programlarla adını duyuran Jane Buckingham da kolej imtihanına giriş sınavında oğlunun yerine bir başkasını sokmak ve yine oğlunun el yazısının örneklerini vererek eşleşmesini sağlamakla suçlanan bir başka ünlü.

Ünlüler kervanının diğer isimleri arasında Douglas Hodge, Manuel Henriquez, Gordon Caplan da yer alıyor.

Bu arada mahkeme kayıtlarında, okullara kabul alan öğrencilerin birçoğunun durumdan haberi olmadığı, rüşvetleri ailelerin verdiği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Hollywood Yıldızlarının çocukları
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