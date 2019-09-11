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ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı

ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:41
ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı

BAZI KAMYONET VE CİP MODELLERİNDE TESPİT EDİLEN FREN PROBLEMİ NEDENİYLE 3,4 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI

ABD'de otomotiv devi General Motors (GM), fren sisteminde tespit edilen problem nedeniyle 3,4 milyon kamyonet ve cip modelini geri çağırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, fren probleminin görüldüğü 2014-2018 ChevroletSilverado, GMC Sierra 1500, 2500 ve 3500 kamyonet modelleri ile 2015-2017 CadillacEscalade ve 2015-2018 GMC Yukon, ChevySuburban ve Tahoe cip modellerinin geri çağrıldığı duyuruldu.

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Açıklamada, toplam 3,4 milyon aracın geri çağrıldığı belirtildi.

Şirket yetkilileri fren probleminin elektrikli fren pompasının eskidikçe daha az vakum gücü üretmesinden kaynaklandığına, bunun da araçların fren sonrası durma mesafesini uzatarak kaza riskini arttırdığına işaret etti.

Geri çağrılan araçların elektronik fren sistemlerinin ücretsiz olarak yeniden düzenleneceği kaydedildi. 

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, araç sahiplerinden gelen şikayetler üzerine geçen yıl ekimde konu hakkında soruşturma başlatmıştı.
 

Son Güncelleme: 11.09.2019 18:02
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