ABD'de dikkat çeken yazı: Artık Türkiye'yi dışlamak zor | Video

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri dünya basınında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. ABD basını Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamanın artık çok zor olduğunu yazdı.

ABD'li The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini haberleştirdi. Haberde bölgede denizcilik programı başlatan Türkiye'nin hamlelerinin beklenmesi gereken bir durum olduğu belirtildi. Ayrıca yazıda, Doğu Akdeniz'de doğalgaz zenginliklerine ilişkin çekişmenin, bölgenin ana güçlerini çatışmaya doğru ittiği belirtildi.

ABD'li gazete bir tarafta Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır'ın olduğunu, diğer tarafta ise Doğu Akdeniz'in en büyük ekonomisi Türkiye'nin yer aldığını belirtti. Türkiye'nin bölgesel izolasyonunu kırdığının altı çizildi. Haberde, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışına itmeye çalışan girişimlere de dikkat çekildi. "Hiç kimse Türkiye'nin hiçbir şey yapmamasını bekleyemez" ifadeleri kullanıldı.