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ABD'de dev balinanın ağzına alıp tükürdüğü ıstakoz avcısı yaralandı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde ıstakoz avcılığı yapan Michael Packard, avlanmak için yaptığı bir dalış sırasında bir kambur balinanın kendisini ağzına aldığını ve 30-40 saniye sonra da geri tükürdüğünü anlattı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 22:20
ABD'de dev balinanın ağzına alıp tükürdüğü ıstakoz avcısı yaralandı
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BBC Türkçe'nin haberine göre Packard, olayda dizinden yaralandı ve kısa bir süre tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışında gazetecilere yaşadıklarını anlatan 56 yaşındaki Packard, dalış takımlarını giyip tekneden atladıktan sonra "büyük bir sarsıntı hissettiğini ve bir anda her şeyin karanlığa gömüldüğünü" söyledi.

Packard, ilk etapta bölgede dolaştığı bilinen bir beyaz balinanın saldırısına uğradığını düşündüğünü ancak etrafına baktığında olduğu yerde hiçbir diş göremediğini anlattı.

Packard, "İşte o anda, 'Aman Tanrım, bir balinanın ağzındayım ve beni yutmaya çalışıyor. Her şey bitti dedim, öleceğimi düşündüm" dedi ve sonra yaşananları şöyle anlattı:

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"Tam o esnada aniden su yüzeyine çıktı ve kafasını sallamaya başladı. Havaya fırladığımı hissettim ve suya düştüm. Yeniden özgürlüğüme kavuşmuştum. Hala inanamıyorum yaşadıklarıma."

Olayın yaşandığı Provincetown İtfaiyesi, CBS News'a yerel saatle sabah bir ıstakoz avcısının yaralandığı yönünde kendilerine ihbar geldiğini ve olay yerine intikal ettiklerini teyit etti.

Kambur balinaların boyu 15 metreye, ağırlıkları da 36 tona kadar çıkabiliyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, dünyadaki kambur balina popülasyonunun yaklaşık 60 bin olduğunu söylüyor.

Kambur balinalar, ağızlarını olabildiği kadar çok açıp balık ya da diğer deniz canlılarından olabildiğince çok miktarda yutarak besleniyor. Bu nedenle bazı bilim insanları, Packard'ın başına gelenlerin bir kaza olmasının muhtemel olduğunu, bugüne kadar kambur balinaların insanlara saldırdığına dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtiyor.

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