ABD'de çöken binanın can kaybı 152

ABD'nin Florida eyaletinde kısmen çöken 12 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 152 kişinin arandığı enkaz alanında kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, hayatını kaybedenlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıkladı. Çökme nedeni araştırılan bina ile ilgili 2018 yılında hazırlanan bir rapor yayımlanırken, binada ‘beton bozulması’ görüldüğü belirtildi. Florida Üniversitesi profesörü Shimon Wdowinski ise, 1990'lardan gelen uydu verileri incelendiğinde, binanın her yıl 1 ila 3 milimetre arasında battığının tespit edildiğini belirtti.

Geçtiğimiz Perşembe günü ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yetkililer arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, arama kurtarma ekiplerinin dört kişinin daha cansız bedenine ulaştığını söyledi. Böylece toplam can kaybı 9'a yükseldi.

Miami yakınlarındaki bir sahil kasabası olan Surfside'daki olay ile ilgili Cava, "Birinci önceliğimiz yapabileceğimiz herhangi bir hayatı kurtarmak ve bunun için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Hayatını kaybeden diğer dört kişinin kimliğinin belirlendiğini söyleyen Cava, ailelerine haber verdildiğini aktardı.

2018 YILINA AİT RAPOR YAYIMLANDI

Binanın neden çöktüğüne dair araştırmalar sürerken 2018 yılına ait yayınlanan yeni bir rapor ortaya çıktı.

Raporda bir mühendis, okyanusun kıyısında bulunan 12 katlı bina ile ilgili yeraltındaki su tahliyesinde yaşanan sorun nedeniyle binada yapısal hasar oluştuğunu ve binada ‘beton bozulması’ tespit edildiğini aktardığı belirtildi.

Yetkililer, 152 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, umutlarını kaybetmediklerini dile getirdi.

Köpekler, kızılötesi tarama ve ağır ekipmanlar yardımıyla çalışmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, enkazda oluşmuş olabilecek hava ceplerinin insanları hayatta tutabileceğini umuyor.

İtfaiye Şefi Alan Cominsky yaptığı açıklamada, "Şimdi en büyük şey umut" derken "Bizi yönlendiren şey bu. Bu son derece zor bir durum" diye konuştu.

1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

130 daireli binada 55 dairenin bulunduğu bölüm tamamen yıkılırken, enkaz altında kalanları tespit edebilmek için ısıya duyarlı kameraların devreye alındığı bildirildi.

Kayma endişesi nedeniyle çalışmalar yavaş ilerlerken Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin kardeşi, kardeşinin kocası ve çocukları da enkaz altında kalanlar arasında olduğu açıklandı.

Yetkililer binada çatı tadilat çalışması yapıldığını, ancak bunun çökmeye neden olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, ilçenin önümüzdeki 30 gün içinde 40 yıldan daha eski tüm binaları denetleyeceğini ve hepsinin yeniden sertifikalandırıldığından emin olacağını söyledi.

Florida Uluslararası Üniversitesi profesörü Shimon Wdowinski ise, 1990'lardan gelen uydu verileri incelendiğinde, binanın her yıl 1 ila 3 milimetre arasında battığının tespit edildiğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinde, 24 Haziran'da 12 katlı bir binanın çökmesi nedeniyle ölü ve yaralılar olduğunun, çok sayıda insanın enkaz altında kaldığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.