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ABD'de bu kez de fırtına etkili oldu: Yarım milyon kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin iç kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Colorado'dan Michigan'a yarım milyondan kişi elektriksiz kaldı.

17 Aralık 2021 Cuma 09:40
ABD'de bu kez de fırtına etkili oldu: Yarım milyon kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin iç kesimlerinde görülen güçlü fırtına, toz fırtınasına dönüşerek elektrik hatlarının devrilmesine neden oldu.

ABD basınında yer alan habere göre, Iowa eyaletinde bir kamyon sürücüsü şiddetli rüzgarın etkisiyle aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan rüzgar, çatıları uçururken, otoyollarda ise traktör römorkları devrildi.

Aralık ayında bazı eyaletlerde ilk kez hortum oluştu

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ABD Ulusal Haber Servisi ise Minnesota'nın güney doğusunda aralık ayında ilk kez bir hortum oluştuğunu duyurdu.

Iowa'nın batısında ve iç kesimlerinde de aralık ayında ilk kez hortumlar oluştu.

Yüzlerce uçuş iptal edildi

Kuru rüzgarlı hava ise Kansas eyaletinde orman yangınlarına neden oldu.

Fırtınadan havalimanlarını da etkilendi ve Colorado'da yüzlerce uçuş iptal oldu.

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