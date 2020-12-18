banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne kadar güvenelim!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne...
Sibel Tatar
Sibel Tatar
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Zincirleme reaksiyon başlamadan
Zincirleme reaksiyon başlamadan
banner376

ABD'de bilgisayar korsanları nükleer güvenlik ağına sızdı

Bilgisayar korsanlarının, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş olduğu ortaya çıktı.

18 Aralık 2020 Cuma 09:50
ABD'de bilgisayar korsanları nükleer güvenlik ağına sızdı
banner337
banner351

Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler var.

İki kurumun yetkilileri siber saldırıyla ilgili brifing aldıktan sonra, Kongre'nin ilgili komitelerine bu konuda tebligatlar gönderdi.

Hükümete yakın kaynaklar, Federal Enerji Düzenleme Komisyonunun (FEDK) Yeni Meksika ve Washington eyaletlerindeki Sandia ve Los Alamos nükleer laboratuvarlarında ve ayrıca Nükleer Güvenlik İdaresinin Güvenli Nakliyat Ofisinin ağlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini belirtti.

Bu kurumlara yönelik saldırının boyutlarına ilişkin detay verilmedi. Korsanların FEDK'nin ağlarına daha fazla zarar verdiği açıklandı. FEDK'nin Siber Güvenlik ve Alt Yapı Güvenlik Ajansından (CISA) yardım istediği ancak Ajansın, FEDK için kaynak ayıramayacak derecede yoğun olduğunu bildirdiği ifade edildi.

"Kritik savunma sistemlerine erişmedi"

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, korsanların, henüz kritik savunma sistemlerine erişmediğini söyledi:

"Şu anda yürütülen incelemede, zararlı yazılımın, iş ağlarında izole edildiğini ve Nükleer Güvenlik İdaresi dahil, bakanlığın ulusal güvenlik işlevi bakımından hayati görevleri etkilemediğini öğrendik."

Biden: Büyük bir güvenlik ihlali

banner341
Başkan Donald Trump, saldırıya henüz yorum yapmadı. Başkan seçilen Joe Biden ise "ABD şirketleri ve federal hükümet kuruluşları da dahil olmak üzere potansiyel olarak binlerce kurbanı etkileyen büyük bir siber güvenlik ihlali gibi görünen bir şey. Açık olmak istiyorum: Benim yönetimim siber güvenliği hükümetin her düzeyinde en önemli öncelik haline getirecek  ve göreve başladığımız andan itibaren bu ihlalle başa çıkmayı birinci öncelik haline getireceğiz" dedi.

"Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıyor"

ABD'de nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi başta olmak üzere birçok bakanlık federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yarattı.

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ile Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların "ciddi, karmaşık ve devam etmekte" olduğunu açıkladı. 

Ortak açıklamada şöyle denildi: 

"ABD'ye karşı, ciddi, karmaşık ve devam eden siber saldırı konusunda ilk bilgileri aldık. Federal kurumlar ve büyük şirketler dahil, ABD'nin siber savunma sistemlerini ihlal eden büyük siber korsanlık girişimi hakkında daha bilmediğimiz çok şey var. Ancak siber erişimin devam ettiğini ve Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıdığını biliyoruz." 

ABD hükümetini alarma geçiren kapsamlı siber saldırıya ilişkin, CIA, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (ODNI) yaptığı ortak açıklamada, söz konusu saldırıdan, birkaç gün önce haberdar oldukları belirtilmişti.

Enerji Bakanlığının yanı sıra, Hazine ve İç Güvenlik Bakanlıklarının da Rusya merkezli olduğundan şüphelenilen korsanların siber saldırılarına maruz kaldığı biliniyor. 

Microsoft, korsanların ABD başta olmak üzere Kanada, Belçika, İspanya, İsrail, İngiltere ve BAE'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde, 40'tan fazla hükümete bağlı kuruluşa sızdığını tespit ettiğini duyurdu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Abd Siber Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Lassa ateşi 80 can daha aldı
Nijerya'da Lassa ateşi 80 can daha aldı
Yemen'de hükümet yakın zamanda kurulacak
Yemen'de hükümet yakın zamanda kurulacak
Avusturya'da göstericiler Yunanistan'daki sığınmacılar için meydanlara indi
Avusturya'da göstericiler Yunanistan'daki sığınmacılar için meydanlara indi
İspanya'da ötanazi yasallaşıyor
İspanya'da ötanazi yasallaşıyor
AB ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi
AB ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi
Twıtter, Kovid-19 Aşılarıyla İlgili Yanlış Yönlendiren Bilgileri Kaldıracak
Twıtter, Kovid-19 Aşılarıyla İlgili Yanlış Yönlendiren Bilgileri Kaldıracak
Çin'in Ay'dan Örnek Toplayan Uzay Aracı Dünya'ya Döndü
Çin'in Ay'dan Örnek Toplayan Uzay Aracı Dünya'ya Döndü
Fransız milletvekili: Fransa Yemen'de işlenen suçları örtbas ediyor
Fransız milletvekili: Fransa Yemen'de işlenen suçları örtbas ediyor
Almanya aşılamaya 27 Aralık'ta başlamayı planlıyor
Almanya aşılamaya 27 Aralık'ta başlamayı planlıyor
Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu
Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim