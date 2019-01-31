ABD'de banka yakınında 45 metrelik tünel ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Florida eyaletinde banka yakınına kazılmış bir tünel bulundu.

ABD'nin iç istihbarat örgütü FBI sözcüsü Mike Leverock, “Buna benzer tünelleri daha önce filmlerde görmüştüm fakat bu tünel oldukça küçük ve orijinal” dedi. Leverock ayrıca, “Bu tüneli kimin kazdığını ya da ne zaman kazıldığını henüz bilmiyoruz.” diye ekledi.

FBI ve yerel polis, Miami bölgesindeki ‘gizemli tünel’i kimin kazdığını bulmak için soruşturmaya devam ediyor.FBI sözcüsü, bir şoförün ihbarı üzerine söz konusu tünelin Chase Bank’ın yakınlarında kazıldığını fark ettiklerini açıkladı.

Yaklaşık 45 metre uzunluğunda olan tünelde herhangi bir kişinin bulunmadığı belirtildi.Diğer yandan bankada soygun ya da herhangi bir gözaltı da söz konusu değil.