banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
467.743
DOLAR
7.8509
STERLİN
10.5045
EURO
9.5345
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

ABD'de bakanlıklara siber saldırı

ABD'de Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına siber saldırı düzenlendi. Son yılların en büyük siber saldırısı için ABD medyası Rusya'yı işaret etti. İsrail'den de siber saldırı açıklaması geldi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:20
ABD'de bakanlıklara siber saldırı
banner337
banner351

Amerikan Ticaret ve Savunma Bakanlıkları siber saldırıya uğradı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, saldırılarla ilgili, "Amerikan hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili yaşanması muhtemel sorunu tanımlamak ve çözmek için gerekli adımları atmaktadır" dedi.

'Son yılların en büyük saldırısı' iddiası

Amerikan medyası ise bakanlıklara Rus siber korsanların saldırdığı iddiasına yer verdi. 

banner341
APT29 isimli Rus grubunun, hükümetin, müşterileri ve onların bilgilerini koruyan güvenlik araçlarını ele geçirdiği ileri sürüldü.

Soruşturmanın devam ettiği ve bunun son yılların en büyük saldırısı olduğu vurgulandı.

İsrail'de de 40 şirkete siber saldırı iddiası

Bu arada İsrail'de de 40 şirkete siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Gümrüklerde hizmet veren firmalara program pazarlayan bir şirketin de saldırının hedefinde olduğu,bu nedenle de kargo işlemlerinde akmasa yaşanabileceği belirtildi.  

Saldırıya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
ABDBakanlıklarSiber Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs İngiltere'de mutasyonla daha bulaşıcı hale geldi
Koronavirüs İngiltere'de mutasyonla daha bulaşıcı hale geldi
İsveç dijital paraya geçiyor! Tarih verildi
İsveç dijital paraya geçiyor! Tarih verildi
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Netanyahu: İsrail, ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştı
Netanyahu: İsrail, ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştı
Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
Trump'tan aşı iddialarına yanıt
Trump'tan aşı iddialarına yanıt
Nijerya'da Boko Haram'a darbe
Nijerya'da Boko Haram'a darbe
Boris Johnson'dan 'anlaşmasız Brexit'e hazır olun' çağrısı
Boris Johnson'dan 'anlaşmasız Brexit'e hazır olun' çağrısı
Filistin'den BMGK'ya çifte standart tepkisi
Filistin'den BMGK'ya çifte standart tepkisi
ABD'de Pfizer-BioNTech'in aşısı onayı aldı
ABD'de Pfizer-BioNTech'in aşısı onayı aldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim