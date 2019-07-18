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ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı

ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı

18 Temmuz 2019 Perşembe 06:51
ABD'de aşırı sıcak hava uyarısı

ABD’nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna doğru tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu.
Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgasının hafta sonuna kadar ülkede etkili olmaya devam edeceği belirtildi.
Söz konusu sıcak hava dalgasının ölümcül olabileceği uyarısında bulunan yetkililer, sıcakların birçok bölgede 32 santigrat dereceden aşağı düşmeyeceğini hatırlatarak, halkın gerekli önlemleri alması ve etraflarındaki komşu ve yaşlıları da kontrol etmeleri çağrısında bulundu.
ABD’nin Kuzeydoğu bölgesindeki Main eyaletinden güneydeki Florida eyaletine uzanan şeritte hafta sonuna kadar ortalama 38.3 santigrat derece sıcakların beklendiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

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Weather Underground direktörü Jeff Masters, Chicago ve Detroit’te yarın hissedilecek sıcaklığın 42.8 santigrat, cumartesi de Washington D.C’de 43.3 santigrat dereceyi bulacağını kaydetti.
Teksas ve Oklahoma gibi ABD’nin orta kesimleri de dahil olmak üzere, ülkenin doğu kesiminde 100’den fazla yerleşim yerinde bugün ve yarın sıcak hava rekorunun kırılacağı öngörüsünde bulunuldu.
Temmuz 1995’te, Chicago’da, sıcak hava dalgasının benzeri şekilde 36.1 santigrat derecenin üstüne çıkmasıyla çoğu yaşlı, yoksul ve yalnız yaşayan 700’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

 

Son Güncelleme: 18.07.2019 10:20
Anahtar Kelimeler:
Abd Sıcak Uyarısı
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