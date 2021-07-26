ABD'de aşı karşıtı adam koronavirüsten yaşamını yitirdi

ABD'de 34 yaşındaki aşı karşıtı bir adam koronavirüsten hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanmadan önceki sosyal medya paylaşımında ise "99 problemim var ve aşı kesinlikle bunlardan birisi değil." ifadelerini kullandı.

Stephen Harmon, hastanede tedavi görürken oksijen aletine bağlı haldeki fotoğrafını paylaştı, iyileşmesi için dua istedi. Bu paylaşımından 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Hastanede yatanların büyük çoğunluğu aşı yaptırmayanlar

Harmon'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Koronavirüse yakalanıp hastaneye yatanların tamamına yakınının aşı olmamış kişiler olduğu belirtildi.