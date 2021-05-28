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ABD'de 94. Oscar Ödülleri 27 Mart 2022'de gerçekleştirilecek

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri'nin 94'üncüsü gelecek sene martta düzenlenecek.

28 Mayıs 2021 Cuma 10:00
ABD'de 94. Oscar Ödülleri 27 Mart 2022'de gerçekleştirilecek
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Akademi Ödülleri yönetimi ve ABC kanalı tarafından yapılan açıklamada, 94. Oscar ödüllerinin 27 Mart 2022'de gerçekleştirileceği ve planlamalara şimdiden başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ödül töreninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden dolayı bu yıl uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı ve iptal edilen yan etkinliklerin de yeniden yapılacağı bildirildi.

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Adayların, 8 Şubat 2022'de açıklanacağı belirtilen açıklamada, tarihler konusunda değişikliğe gidilebileceğinin de altı çizildi.

Açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarının sinema sektörü üzerinde devam eden etkisi nedeniyle 2022'de aday olacak filmler için de bir sinemada gösterime girme veya kablolu kanalda yayınlanma şartının aranmayacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 10:48
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