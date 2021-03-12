banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

ABD'de 18 yaşın üzerindeki herkesin 1 Mayıs'a kadar aşılanması hedefleniyor

ABD Başkanı Joe Biden, tüm eyaletlere, 1 Mayıs'a kadar 18 yaş üzeri herkesin koronavirüs aşısı hakkının tanımlanması ve aşı olmak için sıraya alınması talimatı verdiğini açıkladı.

12 Mart 2021 Cuma 09:45
ABD'de 18 yaşın üzerindeki herkesin 1 Mayıs'a kadar aşılanması hedefleniyor
banner337
banner351

Biden, Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin kapanmaya gitmesinin 1. yılında ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yaptı.

Salgının, insanların hayatında birçok şeyi değiştirdiğini ve herkesin bir şeyler kaybettiğini dile getiren Biden, isim vermeden Donald Trump yönetimine de yüklenerek, "1 yıl önce bugün, pandemi nedeniyle her şey durdu. Virüs sessizlikle karşılandı ve günler, haftalar, aylar boyunca inkar nedeniyle kontrolsüz biçimde yayıldı. Bu durum da daha çok ölüme, enfeksiyona, strese, yalnızlığa yol açtı. 2019'daki fotoğraf ve videolar, başka bir çağda çekilmiş gibi." dedi.

Biden, ABD'de şu anda Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 527 bin 726'yı bulduğuna işaret ederek, "Bu rakam, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül saldırılarındaki can kayıplarından daha fazla." ifadesini kullandı.

Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçlarına dikkati çekti

Salgının, insanların hayatını olumsuz etkilediğini ve zaman zaman onları ayrıştırdığını vurgulayan Biden, "Asya kökenli Amerikalılara karşı korkunç nefret suçları işlendi. Bu insanlar saldırıya, tacize, suçlamalara maruz kaldı, günah keçisi ilan edildi. Onlardan birçoğu şimdi ön saflarda pandemiyle savaşıyor. Bu nefret suçları, yanlış, Amerika'ya yakışmıyor ve artık bitmeli." diye konuştu.

Biden, seçildikten sonra kendilerine "ilk 100 günde 100 milyon doz aşı" hedefi koyduklarını anımsatarak, "Biz şimdi bu hedefe ulaşmıyoruz, bu hedefi aşıyoruz. Görevimizin 60. gününde (10 gün sonra) bu hedefe ulaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

banner341
Covid-19 salgınıyla ilgili atacakları adımları da açıklayan Biden, "Öncelikle, tüm eyaletlere, 18 yaşın üzerindeki tüm erişkinlere 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlamaları talimatı veriyoruz. Bir kez daha söylüyorum 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak. Ancak bu, herkesin anında aşı olacağı anlamına gelmez, aşı için sıraya girmiş olacaksınız." dedi.

Mayıs sonuna kadar herkese yetecek kadar aşı stoğu hedefi

Mayıs sonuna kadar herkese yetecek kadar aşı stoğuna ulaşma hedeflerinin olduğunu hatırlatan Biden, aşılamaların hızlandırılması için emekli hemşire ve doktorlar ile askeri personel ve acil yardım çalışanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Aşı kayıtları için yeni bir web sitesi kuracaklarını aktaran Biden, okulların bir an önce açılması için servis şoförleri ve okul çalışanlarının aşılanmasına da hız vereceklerini söyledi.

Biden, kısmi açılma için 4 Temmuz'u işaret etti

Gelecek günlerde, aşılanan kişilere yönelik kısıtlamalarda değişiklik yapılacağını vurgulayan Biden, "Son olarak, buradan herkese elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bu virüsü yenene kadar rahat uyumayacağım. Ama bunun için Amerikan halkının da üzerine düşeni yapmasına ihtiyacım var. Herkes ama herkes aşılanmalı." çağrısını dile getirdi.

Başkan Biden, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da, kısmi açılmayı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Virüse karşı gardların düşürülmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Ancak tam 1 yıl süren kara günlerin ardından, şimdi güzel günler için umut ve ışık var. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, ülke yakında aşılanmış, ekonomimiz düzene girmiş, çocuklarımız okula gidiyor olur ve bir kez daha bu ülkenin zoru başardığını gösterebiliriz." mesajını verdi. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
ABD AŞILAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York'a seyahatlerde karantina zorunluluğu kaldırılacak
New York'a seyahatlerde karantina zorunluluğu kaldırılacak
BM uyardı: 30'dan fazla ülkede 34 milyon insan kıtlığın eşiğinde
BM uyardı: 30'dan fazla ülkede 34 milyon insan kıtlığın eşiğinde
Avrupa'da AstraZeneca alarmı: Birçok ülke aşılamayı durdurdu
Avrupa'da AstraZeneca alarmı: Birçok ülke aşılamayı durdurdu
AB, Johnson and Johnson'ın COVID-19 aşısına onay verdi
AB, Johnson and Johnson'ın COVID-19 aşısına onay verdi
DSÖ mayısa kadar 237 milyon aşı dağıtacak
DSÖ mayısa kadar 237 milyon aşı dağıtacak
Putin: “Aşı piyasasında pazar kavgası var“
Putin: “Aşı piyasasında pazar kavgası var“
ABD'de, Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının “gereksiz“ olduğu ileri sürüldü
ABD'de, Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının “gereksiz“ olduğu ileri sürüldü
Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık
Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle Astrazeneca aşısını askıya aldı
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle Astrazeneca aşısını askıya aldı
Salgın 1 yaşında!
Salgın 1 yaşında!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim