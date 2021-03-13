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ABD'de 100 milyondan fazla kişi aşılandı

ABD'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında 100 milyon eşiği geçildi.

13 Mart 2021 Cumartesi 10:00
ABD'de 100 milyondan fazla kişi aşılandı
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Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, dün ülke genelinde yapılan aşı sayısı 101 milyon 128 bine ulaştı.

CDC'nin güncellenen verileri uyarınca, ABD'de 65 milyon 965 binden fazla kişiye ilk doz, 35 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, dün ayrıca 2,9 milyon doz aşılama ile günlük rekorun kırıldığı belirtildi.

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Son bir haftanın günlük aşılama ortalamasının 2,3 milyon doz olarak kayıtlara geçtiğine işaret edildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana geçen 52 günde, 65 yaş üstü nüfusun yüzde 65'nin en az bir doz aşılandığı kaydedildi.

Biden, göreve geldikten sonra "100 gün içinde 100 milyon kişiyi aşılama" hedefini koymuş, önceki gece ilk kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da 100 milyon kişiye, görevindeki 60'ıncı günde ulaşacakları tahmininde bulunmuştu.


 

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Son Güncelleme: 13.03.2021 12:03
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