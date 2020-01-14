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ABD Çin'in “kur manipülatörü“ etiketini kaldırdı

Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak üzere olan ABD, ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Pekin'in bu etiketini kaldırdı.   

ABD Çin'in “kur manipülatörü“ etiketini kaldırdı

Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak üzere olan ABD, ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Pekin'in bu etiketini kaldırdı.   

14 Ocak 2020 Salı 07:54
ABD Çin'in “kur manipülatörü“ etiketini kaldırdı


Söz konusu karar ABD Hazine Bakanlığının kongreye sunduğu ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makro Ekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nda ortaya çıktı. 
Raporda, izlenen 20 büyük ekonomiden hiçbirinin kur manipülasyonuna kalkışmadığı belirtilirken, İsviçre'nin izleme listesine eklendiği ifade edildi. 
Çin, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, İrlanda, Singapur, Malezya, ve Vietnam'ın izlenmeye devam edileceği ifade edilen raporda, Çin ile ilgili, “Çin, şeffafiyet ve hesaplanabilirliği teşvik ederken, rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak için önemli vaatlerde bulundu." ifadelere yer verildi. 

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Son aylarda ABD ile Çin arasında devam eden ticaret anlaşması kapsamında "Birinci Aşama Anlaşması" çerçevesinde, Çin'in döviz ve kur konuları da dahil olmak üzere birçok alandaki ticari ve ekonomik rejimlerinde önemli yapısal reformlar yapmasının şart koşulduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:
"Çin ayrıca döviz kurları ve dış dengelere ilişkin gerekli bilgileri yayımlamayı kabul etti. Aynı zamanda eylül ayının başlarında dolar/yuan paritesi 7,8'e kadar düştükten sonra ekim ayında yükselmeye başladı ve şu anda 6,93 civarında işlem görmektedir. Bu bağlamda, Hazine Bakanlığı Çin'in artık kur manipülatörü olarak tanımlanmasına gerek kalmadığına karar verdi."  
ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 gümrük vergisi koyunca, Pekin de 2008 finansal krizinden bu yana 7 seviyesinin altında gezinen dolar/yuan paritesini 7'nin üzerine çıkarmıştı. ABD Hazine Bakanlığı ise bunun üzerine Çin'i "kur manipülatörü" ilan etmişti.

 

Son Güncelleme: 14.01.2020 11:06
Anahtar Kelimeler:
Kur Manipülatörü çin
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