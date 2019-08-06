banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99398
ALTIN
260.697
DOLAR
5.5417
STERLİN
6.7404
EURO
6.2071
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez KKTC’de
DÖNMEZ KKTC’DE
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

ABD, Çin'i “döviz manipülatörü“ ilan etti

ABD, Pekin yönetimini, Yuan’ın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçluyor

ABD, Çin'i “döviz manipülatörü“ ilan etti

ABD, Pekin yönetimini, Yuan’ın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçluyor

06 Ağustos 2019 Salı 06:13
ABD, Çin'i “döviz manipülatörü“ ilan etti

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı" tartışması büyürken ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Pekin yönetimi, "döviz manipülatörlüğü" yapmakla suçlandı.

Bakanlık, açıklamasında, 1988 Omnibus Ticaret ve Rekabet Yasasının ilgili bölümüne atıfta bulunarak Bakan Steven Mnuchin'in ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı yetkiye dayanarak Çin'in "manipülatör" olarak tanımlandığını belirtti.

Açıklamada Pekin yönetimi, yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlandı.

Buna göre Bakan Mnuchin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile irtibata geçerek "Çin'in son eylemlerinin yarattığı adil olmayan rekabet koşullarının ortadan kaldırılması" için adım atacağı kaydedildi.

banner317
Açıklamada ayrıca, Çin'in G-20'deki ekonomik vaatlerinin aksine adımlar attığı ve bu adımların ilgili anlaşmaları ihlal ettiği savunuldu.

TRUMP YÜZDE 10 İLAVE VERGİ KOYMUŞTU

ABD Başkanı Trump, birkaç gün önce, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. Pekin yönetimi de bu adıma misliyle mukabelede bulunacaklarını belirtmişti.

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine devam etme kararı almıştı. G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını da duyuran Trump, daha sonra Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılması konusunda yeşil ışık yakmıştı.


 

Son Güncelleme: 06.08.2019 09:29
Anahtar Kelimeler:
ABDÇinDöviz Manipülatörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google, Üretimde Geri Dönüştürülmüş Maddeleri Kullanacak
Google, Üretimde Geri Dönüştürülmüş Maddeleri Kullanacak
Bangladeş'teki Dang Humması Salgını
Bangladeş'teki Dang Humması Salgını
Trump'tan
Trump'tan "beyaz Irkçılığın" Kınanması İçin Çağrı
Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı
Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı
2019 Temmuz ayı tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu
2019 Temmuz ayı tarihte kaydedilen en sıcak ay oldu
Hindistan'daki Sellerde Can Kaybı 200’ü Aştı
Hindistan'daki Sellerde Can Kaybı 200’ü Aştı
Ohıo'da Saldırganın Kız Kardeşini De Öldürdüğü Açıklandı
Ohıo'da Saldırganın Kız Kardeşini De Öldürdüğü Açıklandı
Brezilya'da Çete Lideri, Hapishaneden Kızı Kılığında Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Brezilya'da Çete Lideri, Hapishaneden Kızı Kılığında Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Hindistan’ın Keşmir Hamlesi Gerginliği Artırdı
Hindistan’ın Keşmir Hamlesi Gerginliği Artırdı
Mısır'da 4 Araç Yandı: 20 Ölü, 47 Yaralı
Mısır'da 4 Araç Yandı: 20 Ölü, 47 Yaralı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim