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Abd Büyükelçisi Garber: “rumlara Silah Ambargosunun Kaldırılması Kararı Türkiye\'yi Hedeflemiyor”

Lefkoşa, 2 Eylül 2020 (.): ABD\'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber, ABD\'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının Türkiye\'yi hedeflemediğini savundu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
Abd Büyükelçisi Garber: “rumlara Silah Ambargosunun Kaldırılması Kararı Türkiye\'yi Hedeflemiyor”
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Lefkoşa, 2 Eylül 2020 (.): ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber, ABD'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının Türkiye'yi hedeflemediğini savundu.

Rum basınında yer alan habere göre, ABD ile GKRY arasındaki güvenlik ilişkisinin büyümeye devam ettiğini söyleyen Garber, ABD'nin GKRY'i Doğu Akdeniz'de "kilit ortak" olarak gördüğünü belirtti.

Garber, ABD'nin Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının Türkiye'yi hedeflemediğini belirtirken, kararın, Doğu Akdeniz'de daha büyük güvenlik ve istikrar ile bölgedeki kötü niyetli aktörlere karşı mücadele için alındığını savundu.

Garber, "Türkiye, ABD'nin çok değerli müttefikidir." dedi.

ABD, dün, Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını, 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021'e kadar kaldırma kararı almıştı.

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Kararı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rum lider Nikos Anastasiadis'e iletmişti.

 KARARA TÜRK TARAFINDAN TEPKİ

ABD'nin kararına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de tepkiler gelmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından söz konusu karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz " ifadesi kullanılmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptıkları yazılı açıklamalarla ABD'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili karara tepki göstermişti.

(AA/ID/ÖK)
 

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Son Güncelleme: 02.09.2020 19:30
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