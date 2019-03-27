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ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı

ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı

27 Mart 2019 Çarşamba 09:35
ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne 20 Ağustos 2018 tarihinde ateş açılmasına ilişkin davada tanık olarak beyanı alınan Ali B, sanıklardan Ersin Bayram'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında öğretmen pozisyonunda bulunduğunu bildirdi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, olay günü otomobilde bulunan ve saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Gündaş'ın patronu Ersin Bayram ve saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç katıldı.

Dosyaya giren evrakın okunmasının ardından mahkeme heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ali B'yi tanık olarak dinledi.

FETÖ yöneticiliği iddiasının yanı sıra "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 55 yıla kadar hapsi istenen sanık Ersin Bayram'ı tanıdığını belirten Ali B, Bayram'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığını belirtti.

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasının Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 bölgeye ayrıldığını, Ankara'nın da kendi içinde bölgeleri olduğunu anlatan Ali B, "Ben Hava Lojistik Komutanlığı bölgesinde örgütsel manada mahrem imamdım. Müdür pozisyonundaydım. Ersin Bayram da Kızılay bölgesinde Hasan Burak Gezici'nin altında öğretmen pozisyonundaydı." diye konuştu.

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Ali B, sanık Ersin Bayram'a 2010'dan itibaren "izdivaç sorumluluğu" görevinin de verildiğini, sanığın bu görevi yaklaşık 1 yıl yaptığını anlattı.

Ali B'nin beyanının ardından söz verilen sanık Ersin Bayram, tanık beyanına karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi.

Sanıklardan Ahmet Çelikten, alkolün etkisiyle havaya ateş ettiğini, suç kastının bulunmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu. Osman Gündaş ise olayda herhangi bir eyleminin olmadığını belirterek, tahliye istedi. 

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç hakkındaki adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine hükmederek, davayı 25 Haziran'a erteledi.

Anahtar Kelimeler:
Abd Büyükelçiliği Saldırı Fetö
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