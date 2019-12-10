banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.826
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6598
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

ABD, BMGK'yi Çarşamba günü toplantıya çağırdı

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.

ABD, BMGK'yi Çarşamba günü toplantıya çağırdı

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.

10 Aralık 2019 Salı 08:24
ABD, BMGK'yi Çarşamba günü toplantıya çağırdı

BMGK, konseyin aynı zamanda aralık ayı dönem başkanı olan ABD'nin talebi üzerine çarşamba günü Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere toplanma kararı aldı. 

ABD'nin, Washington ve Pyongyang arasındaki müzakerelerin durması ve her iki tarafın gerginliği artıran söylemleri üzerine, BMGK'yi toplantıya çağırması dikkati çekti. 

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "Kim Jong-un son derece zeki ve düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. ABD Başkanı ile olan özel ilişkisini riske atmaz istemez.'' açıklamasında bulunmuştu.

Kuzey Kore'den ise Trump'ın bu açıklamasına cevap gecikmedi ve Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı "sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirmişti. 

banner317
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song ise nükleer silahsızlanmanın müzakerelerin bir parçası olmadığını söylemişti. 

BMGK üyesi İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika ve konseye gelecek yıl katılacak olan Estonya ise geçen hafta  Kuzey Kore'nin mayıs ayından bu yana 13 balistik füze denemesi yaptığını açıklamış ve Pyongyang yönetiminin ''provakatif eylemlerini'' kınamıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri BMGK tarafından ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti. Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 10.12.2019 12:06
Anahtar Kelimeler:
Abd Bmgk Toplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Başbakanından Emeklilik Reformu Açıklaması
Fransa Başbakanından Emeklilik Reformu Açıklaması
Tıme Dergisi 16 Yaşındaki Çevre Aktivisti Greta Thunberg'i Yılın Kişisi Seçti
Tıme Dergisi 16 Yaşındaki Çevre Aktivisti Greta Thunberg'i Yılın Kişisi Seçti
Suriye Konulu 14. Garantörler Toplantısının Ardından
Suriye Konulu 14. Garantörler Toplantısının Ardından
Ukrayna Parlamentosunda Milletvekilleri İle Aktivistler Kavga Etti
Ukrayna Parlamentosunda Milletvekilleri İle Aktivistler Kavga Etti
Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı
Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı
Afganistan'da Abd Hava Üssü Yakınında Saldırı
Afganistan'da Abd Hava Üssü Yakınında Saldırı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "libya'daki Krize Birkaç Ay İçinde Çözüm Bulacağız"
Türkiye'de 2019'un arama trendleri belli oldu
Türkiye'de 2019'un arama trendleri belli oldu
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı
Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim