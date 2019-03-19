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ABD başkanları Clinton ile Obama'nın danışmanlığını yapan Alan Krueger intihar etti

ABD başkanları Clinton ile Obama'nın danışmanlığını yapan Alan Krueger intihar etti

19 Mart 2019 Salı 09:04
ABD başkanları Clinton ile Obama'nın danışmanlığını yapan Alan Krueger intihar etti

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton ve Barack Obama'nın ekonomi danışmanlığını da yapan Alan Krueger, New Jersey'deki evinde ölü bulundu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada 58 yaşındaki Krueger'ın yaşamına son verdiği belirtildi.

1987'den beri dünyanın en prestijli üniversitelerinden Princeton'da ekonomi dersi veren Krueger geçtiğimiz hafta, Stanford Üniversitesi'nde gelir dağılımı ve iş gücü piyasası düzenlemesiyle ilgili “Neden Temel Evrensel Gelir Tartışmalı?” konulu ders vermişti.

Krueger, ülke ekonomisine katkılarından ötürü 1997 yılında Kamu Politikası ve Yönetimi Derneği'nden Kershaw Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazanmıştı.Evli ve iki çocuk babası olan Krueger'in neden intihar ettiği bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
Alan Krueger
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