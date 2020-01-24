banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123428
ALTIN
297.564
DOLAR
5.9290
STERLİN
7.7887
EURO
6.5529
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Feci trafik kazası: 2 yaralı
YİNE KAZA!
3 ay cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

ABD Başkanı Trump, “yüzyılın anlaşması“ planını Salı gününe kadar açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, “yüzyılın anlaşması“ planını Salı gününe kadar açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını bildirdi.

24 Ocak 2020 Cuma 08:03
ABD Başkanı Trump, “yüzyılın anlaşması“ planını Salı gününe kadar açıklayacak

Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yapan Trump, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen Ortadoğu Barış Planı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun salı günü yapacağı ziyarete atıf yapan Trump, "Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu." diye konuştu.
Söz konusu anlaşmanın çok zor bir anlaşma olduğuna dikkati çeken Trump, "Anlaşmaları yapmayı severim. Bu da çok büyük ve gerçekten işe yarayacak bir anlaşma." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD yönetimiyle "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 28 Ocak Salı günü Washington'da olacağı belirtilmişti.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI
ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

banner317
Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.
Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.
İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
 

Son Güncelleme: 24.01.2020 11:11
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de Hubey eyaleti dışında Koronavirüsten ilk ölüm
Çin'de Hubey eyaleti dışında Koronavirüsten ilk ölüm
Dünya Sağlık Örgütü: “koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken”
Dünya Sağlık Örgütü: “koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken”
Çin'den gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrol edildi
Çin'den gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrol edildi
İspanya Başbakanı'na 500 Euro para cezası
İspanya Başbakanı'na 500 Euro para cezası
Trump'ın senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi
Trump'ın senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi
Çin’de yeni Koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi
Çin’de yeni Koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi
ABD artık “doğum turizmi“ için vize vermeyecek
ABD artık “doğum turizmi“ için vize vermeyecek
Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak
Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak
Merkel: “Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı”
Merkel: “Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı”
Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi
Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim