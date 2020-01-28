ABD Başkanı Trump, ortadoğu barış planını İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte açıkladı

ABD BAŞKANI TRUMP, ORTADOĞU BARIŞ PLANINI İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU İLE BİRLİKTE AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade etti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Sözkonusu planın 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti. Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

"Bu vizyon geçmiştekilerden çok farklı. Geçmiştekiler çok ayrıntılı önerilerdi, ve çok ayrıntılı olduğu için de başarılması zor önerilerdi. Kesin ve taktik çözümlere ihtiyacımız var.

"Her iki tarafla da bir araya geldim, İsrail şimdi barışa doğru önemli bir adım atıyor. Doğrudan müzakerelere gidecek bir yolu kabul etti."

"Şöyle bir durumumuz da var. Şu an bir yarış içerisindeyiz. Her iki taraf da barışı çok istiyor. İsrail ilk defa bir kavramsal harita çıkarılmasına izin verdi. Bu, ödünlerin verileceği bir harita olacak."

"İsrail devleti olarak çizdiğimiz bu sınırları ABD tanıyacak. İki devletli yapıya geçiş sürecinde İsrail'in güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye girmeyecek."

"Gece kulüplerine saldırılar, otobüslere bombalı saldırılar bir daha geri gelmeyecek."

"Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdım. Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıdım. Belki de en önemlisi İran'la yapılan korkunç anlaşmadan ABD'nin çıkmasını sağladım."

"Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi takdirde adil olmaz. Filistinliler için de bağımsız bir devlet olma şansı çıkacak."

"Ortaya koyduğumuz plan, Filistin'in topraklarını iki katına çıkaracak."

"Hiçbir Filistinli ya da İsrailli evlerini terk etmek zorunda kalmayacak."

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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin sözkonusu kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.

TRUMP'TAN BAE, UMMAN VE BAHREYN'E TEŞEKKÜR

"Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a sesleniyorum; bu toprakları alın ve kendi devletinizi kurun. Yıllardır gelişemiyorsunuz. Filistin bunun sonunda bağımsız ve harika bir devlet olsun. Sayın Abbas barış yolunu seçerseniz Amerika ve diğer ülkeler barış yolunda size destek olacak. "

"1 milyona yakın Filistinli için istihdam sağlanacak.

"50 milyar dolarlık bir yatırımla birlikte yeni kurulacak olan Filistin devletinin ekonomisini tesis etmesine yardımcı olacağız."

"Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları ikiye, hatta üçe katlanacak. Bizim vizyonumuz artık Filistinlilerin uluslararası yardımla hayatta kalabildikleri bu kısır döngüden kurtaracak. Kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız."

"Hamas'ın, İslami Cihat Örgütleri'nin barışa karşı atacakları adımları yasaklayacak kanunlar olacak. Terörün hiçbir şekilde destek almasına izin vermeyeceğiz."

Trump, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne "barış çabalarını destekledikleri için" teşekkür etti.

HAMAS'TAN İLK TEPKİ: TAM BİR ŞAÇMALIK

Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetimi, anlaşmaya yönelik verdiği ilk tepkide "Anlaşmayı saçmalık olarak niteliyoruz" dedi.

Tek yanlı planla ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetmiş, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de, Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilerini, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması"olarak adlandırdığı sözde barış planının açıklanacağı merasime katılmamaya çağırmıştı.