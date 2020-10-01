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ABD Başkanı Trump: “Her zaman beyaz ırkçılığın her türlüsünü kınadım“

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki beyaz ırkçılığın her türlüsünü kınadığını, ancak

01 Ekim 2020 Perşembe 11:06
ABD Başkanı Trump: “Her zaman beyaz ırkçılığın her türlüsünü kınadım“
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki beyaz ırkçılığın her türlüsünü kınadığını, ancak "Proud Boys" isimli grubun kimlerden oluştuğunu bilmediğini açıkladı. 

Trump, Minnesota eyaletinde yapacağı seçim mitingi öncesi Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Demokratların Başkan adayı Joe Biden ile dün gece yaptığı canlı yayın tartışması hakkında Donald Trump, "Dün akşamki tartışma muhteşemdi, bu konuda çok iyi yorumlar gördüm." ifadesini kullandı. 

Trump, Demokrat rakibi Biden'ın dün geceki performansını da eleştirerek, "Biden çok zayıf görünüyordu ve sürekli sızlanıyordu. Benim baktığım tüm anketlerde biz tartışmayı kazanmış görünüyoruz. Ben Biden ile tartışmaktan çekinmem, ancak onun tartışmalardan çekilmek istediğini duyuyorum." diye konuştu. 

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"PROUD BOYS'UN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Canlı yayın tartışmasında beyaz ırkçı eylemleriyle bilinen "Proud Boys" isimli grubu kınamadığı için eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Trump, "Ben Proud Boys'un kim olduğunu bilmiyorum. Bana onlar hakkında bir açıklama yapmalısınız, çünkü gerçekten onların kim olduğunu bilmiyorum. Onlara söyleyebileceğim tek şey, geri çekilmeleri ve güvenlik güçlerinin işlerini yapmalarına izin vermeleri." yorumunda bulundu.

Trump, Antifa konusundaki eleştirilerini de sürdürerek, "Antifa gerçek bir problem, çünkü bu sol bir problem. Biden bu grup konusunda konuşmayı ve 'kanun ve nizam' kelimelerini kullanmayı reddediyor. Dün gece de konuşamadı, çünkü bunları derse solun kalanını da kaybedecek. Biden Antifa'yı kınamalı, Antifa çok kötü bir grup." şeklinde konuştu. 

Bir gazetecinin, "Beyaz ırkçılığı kınayacak mısınız?" sorusuna ise Donald Trump, "Ben her zaman beyaz ırkçılığın her türlüsünü kınadım." yanıtını verdi. 

Trump, "Sokaklardaki sağcı milisler sizi endişelendiriyor mu?" sorusunu, "Evet bu beni endişeleniyor. Suçun her türlüsü beni endişelendiriyor. Güvenlik güçlerimiz bunun bir çaresine bakacaktır." şeklinde yanıtladı.

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Son Güncelleme: 01.10.2020 14:26
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump
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