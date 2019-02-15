Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101774
ALTIN
223.294
DOLAR
5.2575
STERLİN
6.7355
EURO
5.9287
Şoför tutuksuz yargılanacak
Şoför tutuksuz yargılanacak
Tetikçi 4 gün daha tutuklu kalacak
Tetikçi 4 gün daha tutuklu...
İki turist sahte parfüm sattı
İki turist sahte parfüm sattı
Mağusa Limanında büyük mülteci operasyonu
MAĞUSA LİMANINDA BÜYÜK MÜLTECİ OPERASYONU
banner282

ABD Başkanı Donald Trump resmen obez oldu

ABD Başkanı Donald Trump resmen obez oldu

15 Şubat 2019 Cuma 11:17
ABD Başkanı Donald Trump resmen obez oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump aldığı kilolar sonrası resmen obez sınıfına girdi. Beyaz Saray'dan açıklanan sağlık raporuna göre Trump'ın vücut kitle indeksi 30.4 çıktı. Ayrıca eylül 2016'da 107 kilo olan Trump, 110 kiloya yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 30 vücut kitle indeksi 30'un üzerine çıkanlar obez sayılıyor. Amerikalıların yüzde 40'ı obez sınıfında yer alıyor. Obez olanların kalp krizi ve diyabet riskinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Alkol ve sigara içmeyen Trump'ın düzenli spor yapmadığı da biliniyor. Sadece kendisine ait tesislerde golf oynayan Trump, daha önceki açıklamalarında Beyaz Saray'ın bahçesinde sık sık yürüyüşe çıktığını söylemişti.

Doktoru Sean Conley, kilo almasına rağmen Donald Trump'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD: 'El Chapo'nun serveti duvar masrafları için kullanılsın'
ABD: 'El Chapo'nun serveti duvar masrafları için kullanılsın'
Bütçe tasarısının onaylanmadığı İspanya'da erken seçime gidiliyor
Bütçe tasarısının onaylanmadığı İspanya'da erken seçime gidiliyor
Soçi Zirvesi'nin ardından judo minderine çıkan Putin parmağını yaraladı
Soçi Zirvesi'nin ardından judo minderine çıkan Putin parmağını yaraladı
Güney Kore'nin zirvesine ziyaretçi akını
Güney Kore'nin zirvesine ziyaretçi akını
Endonezya'da yasadışı balıkçılıkla mücadele balık stokunu artırdı
Endonezya'da yasadışı balıkçılıkla mücadele balık stokunu artırdı
Avustralya'daki yangınlar…Yeni Güney Galler eyaletinde 4 gündür devam yangınlarda 20 ev yandı
Avustralya'daki yangınlar…Yeni Güney Galler eyaletinde 4 gündür devam yangınlarda 20 ev yandı
İtalya'nın antik kenti Pompeii'de Narkissos freski bulundu
İtalya'nın antik kenti Pompeii'de Narkissos freski bulundu
Dubai Havalimanı'nda 'drone' aktivitesi nedeniyle uçuşlara ara verildi
Dubai Havalimanı'nda 'drone' aktivitesi nedeniyle uçuşlara ara verildi
Apple'ın Netflix'e rakip video platformu nisanda açılıyor
Apple'ın Netflix'e rakip video platformu nisanda açılıyor
Bir nesil kaybolabilir...
Bir nesil kaybolabilir...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim