ABD Başkanı Donald Trump resmen obez oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump aldığı kilolar sonrası resmen obez sınıfına girdi. Beyaz Saray'dan açıklanan sağlık raporuna göre Trump'ın vücut kitle indeksi 30.4 çıktı. Ayrıca eylül 2016'da 107 kilo olan Trump, 110 kiloya yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 30 vücut kitle indeksi 30'un üzerine çıkanlar obez sayılıyor. Amerikalıların yüzde 40'ı obez sınıfında yer alıyor. Obez olanların kalp krizi ve diyabet riskinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Alkol ve sigara içmeyen Trump'ın düzenli spor yapmadığı da biliniyor. Sadece kendisine ait tesislerde golf oynayan Trump, daha önceki açıklamalarında Beyaz Saray'ın bahçesinde sık sık yürüyüşe çıktığını söylemişti.

Doktoru Sean Conley, kilo almasına rağmen Donald Trump'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı.