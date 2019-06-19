ABD basını: S-400'ler için üç yaptırım paketi ele alınıyor

Bloomberg, ABD'nin Türkiye'ye yönelik üç yeni yaptırım seçeneğini ele aldığını duyurdu. En fazla destek gören seçeneğin savunma sanayisine yönelik yaptırımları kapsadığı iddia edildi.

Bloomberg'ün konuya yakın ve ismi açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, bu yaptırım paketleri arasında Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan seçeneğin en fazla destek gördüğü belirtiliyor. Bu seçeneğin Rusya ile işbirliği yapan şiketlere yönelik yaptırımları sağlayan "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" kapsamında uygulanabileceği belirtiliyor. Yaptırımların Türk şirketlerin ABD'den parça almasını ve ürünlerini ABD'de satmasını imkansız kılacağı belirtiliyor. Ayrıca şirketlerin ABD finans sistemine erişimi engellenebilecek.

TRUMP KARAR İÇİN G-20'Yİ BEKLİYOR

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklar, ABD'nin yaptırımları en erken Haziran'da yürürlüğe sokabileceğini belirtiyor.

Bloomberg'e bilgi veren bir hükümet yetkilisi de istihbarat toplama platformu olarak nitelendirdiği S-400'lere karşı Patriotların alınması konusunda ABD'nin Türkiye'ye en iyi teklifi sunduğunu söyledi.

ERDOĞAN: O İŞ BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da S-400'ler konusunda dün bir açıklama geldi. Trabzon'da konuşan Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız. Amerika bize Patriot vermek istiyorsa buyursun versin" dedi.

S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, daha önce F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit etmişti. Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanıdı. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye, verdiği ilk etap siparişi doğrultusunda belli oranda ödeme de gerçekleştirmişti.